[ZD SW 투데이] 메타넷엑스, 마이크로소프트 AI 투어 서울 참가 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆메타넷엑스, 마이크로소프트 AI 투어 서울 참가

메타넷엑스가 오는 26일 서울 코엑스에서 열리는 '마이크로소프트(MS) AI 투어 서울'에 참가한다. 이번 행사에서 회사는 MS 애저 기반 인프라 구축 역량과 고도화된 AI 기술을 결합해 고객이 안전하고 효율적으로 AI를 도입할 수 있는 통합 AI 전환(AX) 서비스를 선보인다.

자회사 스켈터랩스의 기업용 대형언어모델(LLM) '벨라'를 애저 프라이빗 링크 및 가상 네트워크와 결합해 데이터가 공용 인터넷을 거치지 않고 내부망에서만 처리되는 완전 격리형 보안 구조도 시연한다. 여기에 애저 데이터브릭스를 활용한 고성능 데이터 레이크 구축·관리 방안도 함께 소개하며 데이터와 AI를 아우르는 통합 역량을 입증할 계획이다.

◆한국인공지능협회, 지방선거 AI 공약 제안 백서 발간

한국인공지능협회가 'AI에 의한 치유와 회복, 228개 동네두뇌, 대한민국을 다시 잇다' 백서를 발간했다. 오는 6월 3일 지방선거에 출마하는 후보들에게 AI 기반의 공약 설계도를 제안하는 58페이지 문서다. 민간 AI 협회로서 지방선거 공약 단계부터 지자체와 회원사 양측을 연결해 지역 맞춤형 AI 솔루션과 향후 발전 방안을 제안한다는 목표다.

한국인공지능협회가 2026 지방선거 AI 공약 제안 백서를 발간했다. (사진=한국인공지능협회)

백서를 통해 협회는 소멸 위기에 놓인 총 228개 동네를 지원할 수 있는 1000여 회원사의 AI 기술을 10개 서비스 모듈로 분류하고 확산하는 방향성을 제시했다. 협회 전략실 지방선거지원TF는 후보자나 캠프가 요청하면 각 지자체의 6축 데이터 분석, 모듈 조합 추천, 예산 시뮬레이션, 대응 가능 회원사 매칭, 공약 문안 시안까지 담은 4~8페이지 맞춤 브리프를 2주 안에 무상 제공할 방침이다.

◆에이프리카, 6년 연속 AI 바우처 지원사업 공급기업 선정

에이프리카가 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 주관하는 '2026년 AI 바우처 지원사업'의 공급기업으로 선정됐다. 2021년부터 6년 연속 선정으로, 국내 AI 생태계 확산의 핵심 파트너 입지를 공고히 한다는 목표다.

이번 사업에서 에이프리카는 ▲AI 전 주기의 효율적인 관리를 돕는 머신러닝·LLM 운영관리 플랫폼 '치타' ▲AI 에이전트 개발·관리 플랫폼 '세렝게티' ▲폐쇄망 환경에 특화된 지능형 검색증강생성(RAG) 솔루션 '가젤 RAG' 등을 자사 대표 솔루션을 공급한다.

◆쿠콘·이엘온소프트·온클레브, 통합 레그테크 플랫폼 개발 협력

쿠콘이 이엘온소프트, 온클레브와 가상자산 시장 대응 및 레그테크 고도화를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다. 3사는 쿠콘의 비대면 고객확인(eKYC) 솔루션과 이엘온소프트의 자금세탁방지(AML) 플랫폼을 연계해 고객 신원 정보와 거래 데이터를 기반으로 의심거래 패턴을 통합 분석하는 고도화된 컴플라이언스 체계를 구현할 예정이다.

(왼쪽부터) 민선기 이엘온소프트 대표, 이재원 온클레브 대표, 김종현 쿠콘 대표 (사진=쿠콘)

더불어 온클레브의 블록체인 거래 분석 기술을 접목해 가상자산사업자(VASP) 특화 레그테크 솔루션도 공동 발굴한다. 스테이블코인 거래에 최적화된 규제 대응 솔루션을 개발해 변화하는 제도 환경에 대한 대응력을 높인다는 방침이다.

◆스트라타시스 트루덴트, 유럽 CE 인증 획득

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스트라타시스가 자사 트루덴트 레진에 대해 유럽 CE 인증 2단계 의료기기 인증을 획득했다. 이번 인증으로 트루덴트는 20억 달러 이상 규모의 유럽 의치 시장에서 고심미성 모놀리식 3D 프린팅 의치 솔루션 중 최초로 해당 등급 인증을 획득한 제품이 됐다.

앞서 트루덴트-D는 지난해 초 유럽에서 의치 제작을 위한 CE 인증 1단계를 취득하며 출시된 바 있다. 스트라타시스는 이번 2단계 획득으로 트루덴트 적용 범위를 확장하는 동시에, 규제 기반 유럽 보철 시장에서 입지를 강화한다는 목표다.