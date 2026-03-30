안철수 비판에 이사진 매입까지…한화솔루션 유증 후폭풍

한화솔루션 유상증자를 둘러싼 논란이 정치권으로 확산됐다.

30일 안철수 국민의힘 의원은 페이스북에 “한화솔루션이 아니라 ‘한화트러블’이 됐다”며 “주주 신뢰를 저버렸다”고 비판하는 글을 올렸다.

안 의원은 “최근 한화솔루션이 기존 발행주식 수의 40%에 달하는 2조 4000억원 규모 유상증자를 결정했고, 주가가 이틀 만에 20% 넘게 하락했다”며 “하필 중동 사태 여파로 코스피 지수가 12.5% 빠졌을 때 증자를 단행해 주주 자산이 크게 훼손됐다”고 지적했다.

이어 이번 유상증자가 미래 비전이나 성장 투자 차원의 자금 조달이라기보다, 조달 자금의 62.5%인 약 1조 5000억원을 채무 상환에 사용하는 구조라는 점도 문제로 꼽았다.

한화솔루션 여수공장 전경 (사진=한화솔루션)

그는 “주주총회에서 주주들에게 충분히 설명하지도 않았다”며 “주주를 단순히 자금 조달 수단으로만 보는 시각이 반영된 것 아니냐”고 비판했다.

일반적으로 유상증자는 주식 수가 늘어나 주당순이익(EPS)이 낮아질 수 있어 기존 주주에게는 부담 요인으로 인식된다. 다만 대규모 설비 투자나 신규 성장동력 확보를 위한 자금 조달일 경우에는 긍정적으로 평가되기도 한다. 그러나 한화솔루션은 조달 자금의 60%가 넘는 1조 5000억원을 단기차입금과 회사채 상환에 사용하겠다고 밝히면서 논란이 커졌다.

실제 한화솔루션 주가는 유상증자 공시 전날인 25일 종가 4만 5000원에서 공시 다음 날인 27일 3만 5650원으로 20.8% 하락했다. 이날 오전 장중 주가도 약세를 보였다.

한화솔루션은 주주 우려를 완화하기 위해 지난주 최고경영진의 자사주 매입 방침을 밝힌 데 이어 이날 이사진의 자사주 매입 계획도 공개했다. 이사회 의장을 비롯해 송광호, 배성호, 이아영 이사는 지난 26일 발표된 유상증자 필요성에 공감한다며 자발적으로 주식 매수 의사를 밝혔다.

장재수 의장은 “회사가 처한 대내외적 어려움에 공감한다”며 “재무구조 안정화와 신용도 방어, 중장기 경쟁력 확보를 위한 선제적 투자가 병행돼야 하는 만큼 이번 유상증자는 불가피한 선택이라고 본다. 사외이사로서 주식 매입에 동참하겠다”고 말했다.

앞서 김동관 부회장을 비롯한 주요 경영진도 책임경영 차원에서 42억원 규모 지분 매수 계획을 밝혔다. 김 부회장은 약 30억원 규모 주식을 매입할 예정이며, 남정운 케미칼 부문 대표와 박승덕 큐셀 부문 대표도 각각 약 6억원 규모 주식 매입에 나선다. 회사 임원들도 자율적으로 지분 매수에 참여할 예정이다.

한화솔루션은 지난해까지 이어진 글로벌 태양광·화학 업황 둔화에 대응하고 재무구조를 개선하는 한편, 미래 성장 기반을 확보하기 위한 조치라고 설명하고 있다. 회사는 조달 자금 가운데 약 1조 5000억원을 채무 상환에, 9000억원을 차세대 태양광 기술과 생산능력 확대에 투입할 계획이다.

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한화솔루션 관계자는 “재무 안정성과 미래 성장 동력을 동시에 확보해 주주가치 제고에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 소액주주들은 유상증자에 집단 반발 움직임을 보인다. 소액주주 플랫폼 액트를 통해 금융감독원에 중점심사를 촉구하는 탄원서를 제출했고, 금감원도 이를 들여다보고 있다.