한화솔루션, 2.4조 유증 추진…"재무 개선·신기술 선점 위해 불가피"

한화솔루션이 재무 건전성 강화와 태양광 기술 투자를 위해 2조 4000억원 규모 유상증자를 추진한다.

한화솔루션은 26일 이사회를 열고 2조 4000억원 규모 유상증자를 결의했다고 밝혔다.

회사는 핵심 성장 사업 투자를 지속해 2030년 연결 기준 매출 33조원, 영업이익 2조 9000억원 달성을 목표로 한다. 지난해 회사 연간 매출은 13조 3331억원, 영업손실은 6153억원을 기록했다. 5년 뒤까지 매출은 147.5%, 영업이익은 371.3% 가량 성장시키겠다는 것이다.

미국 조지아주에 위치한 한화큐셀 카터스빌 공장 전경 (사진=한화솔루션)

이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 진행된다. 신주 배정 기준일은 5월14일이며, 발행가액은 6월17일 확정될 예정이다. 구주주 청약은 6월22일부터 이틀간 진행되고 실권주 일반 공모 청약 기간은 6월 25~26일이다.

한화솔루션은 지난 2년간 자산 매각과 신종자본증권 발행 등 대규모 자구책을 시행하며 강도 높은 재무구조 개선을 지속했다고 강조했다.

여수산단 내 유휴부지, 울산 사택부지, 신재생에너지 개발자산, 관계사 지분 등 1조 6000억원 규모 자산 매각, 자본시장에서 신종자본증권(영구채) 발행을 통한 7000억원 조달 등을 거론했다.

이 같은 노력에도 업황 둔화로 신용등급 하락 압박이 커지자, 재무부담 및 기업가치 영향에 선제 대응한다는 취지다.

한화솔루션 유상증자 추진 개요

한화솔루션은 이번에 확보하는 자금 중 약 1조 5000억원을 재무구조 개선에 쓴다. 올해 만기가 도래하는 회사채와 기업어음, 한도대출 등을 상환해 올해 기준 연결 부채비율을 150% 미만으로 낮추고, 순차입금은 약 9조원 수준으로 관리할 예정이다.

장기적으로는 오는 2030년까지 연결 부채비율 100%, 순차입금 7조원 수준으로 재무 건전성을 강화한다.

나머지 9000억원은 향후 3년간 미래 성장 투자 재원으로 배정한다. 지구를 넘어 우주로 뻗어나가는 태양광 시장을 공략한다는 구상이다.

우선 태양광 업계 ‘게임 체인저’로 불리는 페로브스카이트 탠덤 파일럿 라인에 1000억원을 투자한다.

페로브스카이트 탠덤 구조 모식도

파일럿 라인 운영 노하우를 토대로 GW 규모 양산 라인을 구축하고, 적층 구조인 탠덤의 하부 셀로 활용할 수 있는 '탑콘' 생산 능력을 확대하는 대규모 시설 투자에 8000억원을 투입한다.

고효율·고출력 제품인 탑콘은 기존 퍼크(PERC) 기반 태양전지 구조를 고도화해 셀 효율과 출력 성능을 향상시킨 차세대 N타입 기반 셀 기술이다.

태양전지 기술별 효율 비교

이날 한화솔루션은 안정적인 사업 기반과 성장 투자를 통해 창출한 이익 이 주주환원으로 직결되는 새로운 주주환원 정책을 공개했다. 올해부터 5년간 연결 당기순이익의 10%를 주주환원 재원으로 활용해 배당 또는 자사주 매입·소각 등으로 환원한다. 만일 연결 당기순이익의 10%가 보통주 기준 주당 배당금 300원에 미치지 못할 경우에도, 주당 300원의 최소 배당금이 보장된다.

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한화솔루션 남정운 케미칼 부문 대표와 박승덕 큐셀 부문 대표는 “신재생에너지 및 고부가가치 소재 등 핵심 성장 투자를 지속해 중장기 사업 경쟁력과 이익 창출 기반을 강화하겠다”며 “최소 배당 정책을 중심으로 안정적인 주주환원을 유지하고, 사업 성장에 따른 주주환원 확대와 차입금 상환을 통해 재무 건전성 제고를 도모하겠다”고 밝혔다.

유상증자 결의 후 이날 오후 3시 기준 한화솔루션 주가는 전일 대비 약 20% 하락한 3만6100원대에 거래되고 있다.