오뚜기, 린나이와 자동조리레인지 연동 협업

오뚜기가 린나이와 손잡고 자동조리레인지 앱 기반 간편식 협업에 나선다. 린나이 앱 안에 ‘오뚜기 관’을 만들고 제품 확인부터 구매, 자동조리까지 연결하는 방식이다.

오뚜기는 지난 25일 오뚜기센터에서 린나이와 업무협약(MOU)을 체결하고 관련 협업을 본격화한다고 30일 밝혔다.

이번 협업은 오뚜기 간편식과 린나이 자동조리 기술을 결합한 것이 핵심이다. 회사는 소비자가 보다 간편하게 조리할 수 있는 환경을 만드는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.

(사진=오뚜기)

양사는 린나이 자동조리레인지 애플리케이션 내에 ‘오뚜기 관’을 신설한다. 이 공간에서 오뚜기 간편식 정보를 확인하고 제품 구매와 조리까지 한 번에 이어지도록 구성할 계획이다.

조리 과정도 자동화했다. 제품별로 최적화된 화력과 조리 시간이 자동 설정돼 사용자가 앱에서 조리를 실행하면 별도 조작 없이 조리가 끝나는 방식이다.

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협업은 오뚜기 대표 간편식인 ‘3분요리’, ‘오즈키친’, ‘탕·국·찌개’ 카테고리를 중심으로 시작한다. 양사는 향후 적용 메뉴와 서비스 범위를 단계적으로 넓힐 예정이다.

오뚜기 관계자는 “이번 협업은 제품과 조리 기술을 결합해 간편식 경험의 새로운 기준을 제시했다는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로도 소비자의 조리 편의성을 높일 수 있는 다양한 시도를 이어가며 새로운 미식 문화를 선도할 것”이라고 말했다.