한국 클라우드 시장, 10조원 돌파할까…"지난해 사상 최대"

한국 클라우드 산업이 매출 10조원에 근접한 생태계로 활성화되고 있다. 기업·인력 수 역시 매해 성장을 거듭하며 인공지능(AI) 시대 국가 경쟁력의 핵심 기반으로 자리잡고 있다는 평가다.

27일 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 발표한 '2025년 클라우드 산업 실태조사'에 따르면 2024년 국내 클라우드 시장 전체 매출액이 전년보다 25.2% 증가한 9조 2609억원으로 사상 최대를 기록했다. 기업 수는 전년 대비 13.5% 증가한 2712개, 인력 수는 전년보다 8.4% 늘어난 3만 3000명으로 집계됐다.

이번 조사는 생성형 AI 시대를 맞아 클라우드 수요 증가와 정부 및 업계 현황 전반을 종합적으로 파악하고자 진행됐다.

2024년 한국 클라우드 시장 매출액이 전년보다 25.2% 증가한 9조 2609억원으로 조사됐다. (사진=클립아트코리아)

먼저 2024년 국내 클라우드 부문 전체 매출액의 경우 9조 2609억원으로 2023년 기록한 7조 4000억원 대비 25.2% 늘어났다. 최근 5년간 연평균 성장률은 23.2%를 기록하며 꾸준한 성장세를 입증했다.

세부 서비스 유형별로 살펴보면 ▲서비스형 인프라(IaaS) 부문 매출액이 전년 대비 24.4% 증가한 3조 9400억원 ▲서비스형 플랫폼(PaaS) 부문 매출액은 전년보다 22.0% 상승한 5700억원 ▲서비스형 소프트웨어(SaaS) 부문 매출은 전년 대비 24.2% 증가한 3조 2200억원을 기록했다.

아울러 클라우드 관리 서비스(CMS) 부문 매출액은 1조 4800억원을 기록하며 전년 대비 31.4% 성장한 것으로 나타났다.

클라우드 기업 수 역시 증가했다. 2024년 관련 기업은 총 2712곳으로 전년 대비 323개, 13.5% 증가했다. 이 중 SaaS 기업이 전년보다 15.3% 증가한 1894개, IaaS 기업은 4.8% 상승한 457개사로 기록되며 SaaS 기업이 클라우드 기업의 69.8%를 차지했다. 메가존클라우드 등 CMS 기업은 전년 대비 47.9%가 증가한 139개로 전 서비스 유형 중 가장 높은 증가세를 보였다. 특히 증가분의 대부분이 30인 이상 기업에서 발생한 것으로 나타났다.

이에 맞춰 클라우드 산업 종사자 수도 늘어났다. 2024년 클라우드 인력은 3만 3217명으로 이전년도 대비 8.4% 증가한 2563명으로 조사됐다. 15.3% 이상 늘어난 전년도 대비 다소 둔화된 증가율을 보였으나, 지속적인 증가세를 유지하고 있다.

세부 분야별로 살펴보면 클라우드 개발자가 1만 1146명(33.6%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 클라우드 운영(19.7%), 기획·영업·지원(17.1%), 클라우드 아키텍트(15.6%), 클라우드 보안(14.1%) 순으로 나타났다.

과기정통부는 이번 실태조사 결과를 바탕으로 클라우드 산업의 지속적인 성장을 뒷받침한다는 목표다. 국가AI컴퓨팅센터 구축, 그래픽처리장치(GPU) 구매 및 임차 지원 등 GPU 마중물 사업과 이를 수용할 AI 데이터센터 생태계 조성을 위해 지속적으로 노력한다는 방침이다.

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또 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트와 AI 전환(AX) 원스톱 바우처 등 국내 클라우드 수요를 창출할 수 있는 핵심 사업들도 적극 추진해 나갈 예정이다.

최동원 과기정통부 인공지능인프라정책관은 "국내 클라우드 시장 매출액이 9조원을 넘어서며 AI 시대의 핵심 인프라로 자리잡고 있다"며 "국가 AI 경쟁력을 좌우하는 핵심 기반인 클라우드 수요 확대에 발맞춰 민간 클라우드 시장의 지속적인 성장과 공공 부문의 민간 클라우드 도입 확산을 위해 적극적으로 노력해 나가겠다"고 밝혔다.