징둥닷컴, 독일 전자제품 유통사 '세코노미' 인수 제동

중국 전자상거래 기업 징둥닷컴의 독일 전자제품 유통사 세코노미(Ceconomy) 인수에 제동이 걸렸다.

28일 (현지시간) 블룸버그통신 보도에 따르면 세코노미는 성명을 통해 오스트리아의 외국인투자(FDI) 승인 여부와 시점이 불확실하며, 오스트리아 경제부가 해당 거래 승인 가능성에 우려를 표하고 공동 해결 논의에도 응하지 않았다고 밝혔다.

외신에 따르면 이번 거래는 약 22억 유로(약 3조 8215억원) 규모로, 유럽 최대 전자제품 유통업체 인수를 포함한다. 그러나 오스트리아의 승인 지연으로 전체 거래 성사 여부가 불투명해진 상황이다.

시장에서는 이번 사안이 거래 자체를 흔들 수 있다는 관측도 나온다. 징둥닷컴이 오스트리아 내 점포를 매각하거나 철수하는 방안도 거론되지만, 이 경우 인수의 핵심 전략적 의미가 약화될 수 있다는 지적이다.

이번 상황은 회사의 해외 확장 전략에도 타격이 될 전망이다. 징둥닷컴은 최근 중국 내 소비 둔화로 성장 압박을 받는 가운데, 유럽 시장 진출을 추진해왔다.

현재 독일, 네덜란드, 폴란드, 스페인, 터키 등에서는 기업결합 승인을 이미 받았고, 이탈리아와 프랑스에서도 외국인투자 승인이 완료됐다. 세코노미는 독일과 스페인에서도 추가 승인을 곧 받을 것으로 기대하고 있다.

세코노미는 ‘미디어마크트(MediaMarkt)’, ‘자툰(Saturn)’ 등의 브랜드로 유럽 전역에 약 1067개 매장을 운영하고 있다. 이 중 오스트리아 매장은 54개다. 독일 403개, 이탈리아 145개, 스페인 111개 등이 포함돼 있다.

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징둥닷컴은 인수 제안에서 세코노미를 독립적으로 운영하고, 고용 구조 변화는 없을 것이라고 밝혔다.

한편 회사는 지난해 영국 전자제품 유통업체 커리스(Currys) 인수도 검토하는 등 해외 시장 확대를 지속적으로 모색해왔다.