'알리' 지마켓 VS '징둥' 11번가…뭐가 다를까

지마켓과 11번가가 각각 중국 플랫폼과 손잡고 역직구 시장에 드라이브를 걸었지만, 접근 방식은 대조적이다. C커머스 플랫폼이 운영하는 플랫폼에 입점해 상품을 판매하는 형태는 동일하지만 공략 국가, 협력 형태 등에서 서로 차이를 보인다.

24일 이커머스업계에 따르면 11번가는 최근 징둥닷컴과 이커머스 사업 협력을 발표했다. 11번가는 징둥닷컴의 글로벌 플랫폼과 물류 인프라에 기반한 전략적 협업을 통해 11번가 판매자들의 해외 진출을 지원해 한국과 중국을 잇는 글로벌 이커머스 시스템을 구축한다는 계획이다.

여기에 앞서 지마켓은 모회사인 신세계그룹이 알리바바 인터내셔널과 손을 잡으면서 일찌감치 알리바바의 글로벌 플랫폼과 연동해 상품을 판매하기 시작했다.

(왼쪽부터) 지마켓 본사, 11번가 로고. (사진=각 사)

'역직구' 시장 공략…C커머스에 연동해 상품 판매

이들이 중국 이커머스와 협력을 통해 점찍은 사업은 '역직구' 시장이다. 지마켓 셀러들은 알리바바 인터내셔널이 보유한 플랫폼에, 11번가 셀러들은 징둥닷컴에 마련된 11번가관에 입점해 상품을 판매하는 유사한 양상을 띤다. 11번가는 징둥월드와이드 플랫폼 내 플래그십 스토어를 올해 상반기 중으로 연다는 계획이다.

지난해부터 협업을 이어온 지마켓의 경우 지난해 12월 기준 라자다 플랫폼에 7000여 셀러의 120만개 상품이 연동돼 있으며, 10월 대비 거래액은 약 5배, 주문건수는 약 4배 증가하는 성과를 거뒀다.

'동남아' 먼저 가는 지마켓…'중국' 잡는 11번가

양 사 모두 C커머스와 협력하지만, 공략하는 국가에서 서로 차이를 보인다.

지마켓은 알리바바의 동남아 플랫폼 라자다에 입점해 싱가포르·태국·필리핀·말레이시아·베트남 등 5개국에 진출했다. 올해는 알리바바의 다라즈 플랫폼을 통해 남아시아, 미라비아를 기반으로 스페인, 포르투갈 등 남유럽으로 시장을 확대한다. 향후에는 중국 등으로 시장을 넓혀 최종적으로 알리바바가 진출한 200여 개 국가 및 지역으로 시장을 확대할 계획이다.

지마켓, 동남아 대표 이커머스 ‘라자다’ 제휴. (제공=지마켓)

반대로 11번가는 중국 플랫폼과 협력한 만큼 중국 시장을 먼저 잡고 가겠다는 전략이다. 중국 시장 내 징둥닷컴 활성 사용자 수는 약 7억명에 달한다. 여기에 징둥닷컴의 크로스보더 전자상거래 사업부문은 전 세계 100여 개 국가의 2만여 개 이상 브랜드를 확보하고 있다.

11번가는 징둥닷컴과의 협력을 기반으로 진출 국가를 중화권 전반으로 넓혀간다는 방침이다. 11번가는 "중국 뿐만 아니라 홍콩, 마카오까지도 다 살펴볼 계획"이라고 답했다.

11번가·징둥, 물류도 맞손…알리바바와 JV 설립한 지마켓

또 11번가는 전자상거래 플랫폼 간 협력에서 한 단계 더 나아가 물류 영역에서도 협업을 모색한다. 11번가 셀러들이 판매하는 상품에 대해 입고, 통관, 배송 등 물류 프로세스 전반을 징둥로지스틱스가 전담하는 것이다. 징둥로지스틱스는 아시아 최대 수준의 자동화 물류센터 네트워크 및 전국 단위 배송 인프라에 기반한 ‘빠른 배송’을 제공하고 있다.

징둥닷컴 자동화 물류센터. (사진=11번가)

지마켓은 아직 알리바바와 물류 협업이 가시화되지 않았지만, 합작법인(JV) 오푸스홀딩스 아래 자리해 추가적인 협력 가능성을 열어뒀다.

지마켓 관계자는 "단순히 역직구, 상품 판로 확대를 넘어 더욱 긴밀한 협업이 지속될 것이라고 생각한다"며 "호주나 유럽의 브랜드나 국내 소비자에게 생소한 브랜드를 알릴 수 있는 계기도 생길 것"이라고 덧붙였다.