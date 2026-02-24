로저스 쿠팡 대표, 美 하원 조사 출석…韓 차별적 대우 증언

미국 하원 법사위원회가 한국에서 미국 기업인 쿠팡을 상대로 차별적 대우가 이뤄지고 있다는 의혹을 들여다보기 위해 해롤드 로저스 한국 쿠팡 임시대표를 대상으로 7시간 가량 조사했다.

로저스 대표는 23일(현지시간) 오전 10시부터 워싱턴DC 연방하원 건물인 레이번 빌딩에서 시행된 하원 법사위의 쿠팡 사태 관련 비공개 증언 청취에 직접 참석했다.

오전 9시42분경 법사위 회의실 입장 당시 어떤 입장을 밝힐 것인지, 한국 소비자들에게 전하고 싶은 말이 있는지 등을 묻는 취재진의 질문에는 아무런 답변을 하지 않은 것으로 알려졌다.

해롤드 로저스(가운데) 쿠팡 한국법인 임시대표가 23일(현지 시간) 워싱턴DC 연방하원 건물인 레이번 빌딩에서 미국 하원 법사위원회가 개최한 쿠팡 사태 관련 비공개 증언청취(deposition) 절차에 출석해 이동하고 있다.(제공=뉴시스)

증언청취 절차는 오후 5시 가까이 진행되다 끝이 났다. 이때도 로저스 대표는 취재진의 질문에 답변하지 않았다.

미국 의회가 쿠팡 임직원을 대상으로 직접 증언을 듣는 것은 이번이 처음이다. 한국 정부가 쿠팡을 불공정 대우하고 있다는 주장에 대해 의회 차원에서 공식 조사가 시작된 것이다.

조사는 비공개 증언청 취 형식으로 진행된 만큼 연방 하원의원들은 모습을 드러내지 않았고, 법사위 소속 변호사와 의원실 보좌진 중심으로 이뤄졌다.

이들은 쿠팡이 제출한 자료 등을 바탕으로 로저스 대표에게 한국 정부가 쿠팡을 불공정하게 대우하고 있는지를 들은 것으로 예상된다. 현재 로저스 대표는 지난해 출석한 국회 청문회와 관련해, 국회 위증 혐의로 고발돼 경찰 수사도 받고 있다.

미국 법사위는 이번 조사를 통해 사실관계를 정리한 후 필요하다면 정식 청문회를 개최하거나 관련 입법을 추진할 수 있다.

조사가 진행되는 동안 법사위 대변인은 증언청취 관련 세부적인 내용을 확인해줄 수 없다면서도 향후 입법 조치 등으로 이어질 수 있냐는 질문에는 “모든 것은 테이블 위에 있다”고 말했다.

쿠팡 이외 다른 기업을 상대로도 증언 청취가 이뤄질 수 있냐는 질문에 같은 답을 내놓기도 했다.

관련기사

로버트 포터 쿠팡Inc 글로벌 대외협력 최고 책임자는 “미 하원의 의견 청취로까지 이어진 한국에서의 상황에 대해 유감스럽다”며 “건설적인 해결 방안을 찾기 위해 여전히 노력하고 있다”고 말했다.

이어 “좀 더 포괄적으로는 미국과 한국의 가교 역할을 할 수 있기를 바란다”며 “이를 통해 양국 경제 관계의 개선, 안보 동맹 강화, 무역과 투자를 증진해 양국의 이익에 동시에 도움이 될 수 있기를 바란다”고 덧붙였다.