세계 언론인 50명, 서울서 '민주주의와 저널리즘' 논의한다

한국기자협회가 전 세계 언론인을 초청해 민주주의 위기 속 저널리즘의 역할을 논의하는 국제 행사를 연다.

한국기자협회는 '2026 세계기자대회(World Journalists Conference)'를 개최한다고 27일 밝혔다. 29일부터 다음 달 3일까지 진행하는 이번 행사에는 30개국에서 약 50명의 기자가 참여한다.

올해로 14회를 맞은 세계기자대회는 글로벌 언론 교류와 협력의 장으로 자리잡고 있다.

2026 세계기자대회

이번 대회 주제는 '민주주의와 저널리즘, 위기의 시대 언론의 역할'이다. 협회는 생성형 AI 확산과 정치적 양극화 심화 등 변화하는 환경 속에서 언론의 책임과 방향성을 국제적으로 공유하기 위해 행사를 마련했다.

행사는 개막식과 컨퍼런스, 특별강연, 현장 방문 프로그램 등으로 구성된다. 개막식은 3월 30일 오전 11시 30분 서울 프레스센터 국제회의장에서 열린다. 박종현 회장의 환영사를 시작으로 국회의장과 대통령실 관계자의 축사가 이어질 예정이다.

같은 날 오전과 오후에는 두 차례 컨퍼런스가 진행된다. 첫 번째 세션에서는 민주주의 후퇴와 정치적 분열 속에서 언론이 수행해야 할 역할을 논의한다. 국내외 주요 언론인이 참여해 각국 사례를 공유하고 대응 방향을 모색한다.

이어지는 두 번째 세션에서는 뉴스룸 내 인공지능 활용 사례와 미래를 주제로 토론이 열린다. 각국 기자들이 AI 기반 취재, 편집, 콘텐츠 제작 사례를 소개하고 윤리와 기술 발전 사이의 균형을 논의할 예정이다.

오후에는 AI 기반 저널리즘을 주제로 한 특별강연도 마련된다. 이후 참가자들은 문화 공간을 방문해 한국 출판 및 콘텐츠 산업을 체험한다.

행사 기간 동안 참가자들은 다양한 현장 프로그램에도 참여한다. 비무장지대(DMZ)를 방문해 한반도 분단 현실을 직접 체험하고, 인천경제자유구역과 국립세계문자박물관을 둘러볼 예정이다.

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또한 전통문화 체험과 산업 현장 방문도 이어진다. 참가자들은 대장금 파크와 삼성 혁신 박물관을 방문하고, 경기도의회와 시흥 갯골생태공원 등을 찾아 한국의 문화, 산업, 환경을 폭넓게 취재할 계획이다.

한국기자협회는 이번 행사를 통해 글로벌 언론인 간 협력을 강화하고, AI 시대 저널리즘의 새로운 기준을 모색하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.