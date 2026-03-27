관광 안내서 지자체 행정까지…코난테크, AI 통역 영토 확장

코난테크놀로지의 인공지능(AI) 동시통역 솔루션이 관광 안내를 넘어 지방자치단체 행정 현장으로 영역을 넓히며 모바일 기반 AI 행정 서비스 시장을 공략하고 있다.
코난테크놀로지는 이달부터 서울 용산구청에 AI 다국어 동시통역 솔루션 '링고-엑스(Lingo-X)'를 공급한다고 27일 밝혔다. 이를 통해 용산구는 구청 민원실뿐만 아니라 야외 행사, 축제 현장, 현장 민원 응대 등 장소에 구애받지 않고 13개 언어로 실시간 소통할 수 있다.
링고-엑스는 기존의 고정형 카운터 방식을 벗어나 태블릿을 활용한 이동형 통역 시스템을 구현했다. 한남동과 해방촌 일대를 중심으로 다양한 국적의 주민이 거주하고 있다는 지역적 특성을 고려한 결과라고 회사 측은 설명했다.
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코난테크놀로지는 2024년 출시한 AI 다국어 동시통역 솔루션을 서울교통공사, 롯데백화점, 부산교통공사 등 관광 안내 분야에 먼저 도입했다. 이후 용산구청·평택시·안산시 등 지자체 민원 서비스 분야로 적용 범위를 확대하는 과정에서 제품명도 현재의 링고-엑스로 변경했다.
이형주 코난테크놀로지 AX서비스사업부 이사는 "앞으로도 AI 다국어 동시통역 서비스를 통해 지자체의 디지털 행정 기반을 지속적으로 강화하는 데 기여하겠다"고 말했다.