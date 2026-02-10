'K-AI PC' 영토 넓힌다…코난테크, 8개국에 온디바이스 AI 수출

코난테크놀로지가 인터넷 연결 없이 구동되는 온디바이스 인공지능(AI) 기술을 앞세워 글로벌 AI 격차 해소와 한국형 인프라 확산에 나선다.

코난테크놀로지는 온디바이스 AI PC '코난 AI스테이션 프로'를 정부개발원조(ODA) 사업을 통해 8개국에 수출했다고 10일 밝혔다. 국산 AI PC가 해외로 수출된 사례는 이번이 처음이다.

코난테크놀로지는 지난해 삼보컴퓨터와 협력해 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 주관하는 '2025년 개도국 정보접근센터 구축 정보화 기자재 도입 사업 AI 컴퓨터 구매' 사업에 공급사로 참여했다.

베트남, 에티오피아, 짐바브웨, 탄자니아, 우간다, 케냐, 파라과이, 엘살바도르 등 총 8개국에 납품을 진행했으며 관련 인프라 구축을 최근 마쳤다.

이번 수출 모델인 코난 AI스테이션 프로는 인터넷 연결 없이도 자체 거대언어모델(LLM)인 '코난 LLM'을 구동할 수 있는 것이 특징이다. 데이터 유출을 원천 차단하는 폐쇄형 구조로 설계돼 보안이 중요한 공공·금융 산업에 최적화됐다.

인터넷 환경이 열악한 개도국에서도 AI 기반 정부 서비스를 제공하거나 청소년들에게 AI 교육 기회를 제공할 수 있다. 최근 NIA가 에티오피아 혁신기술부에 개소한 정보접근센터 내 온디바이스 AI PC는 현지인 호응을 이끌었다는 게 회사 측 설명이다.

코난테크놀로지는 국내 최초로 조달청 나라장터 종합쇼핑몰에 AI PC를 등록했다. 현재 한국전력거래소, 부산대 산학협력단, 한국도로공사, 중소벤처기업진흥공단 등에 도입돼 공공 부문 AI 전환(AX)을 이끌고 있다.

이형주 AX서비스사업부 이사는 "해외 각국의 정보화 환경과 LLM 수요에 대응해 최적화된 한국형 AI 인프라를 구비해 뜻깊다"며 "AI PC 퍼스트 무버로서 국내외 선순환 구조를 구축하고 공격적인 영업을 통해 시장 리더십을 공고히 할 것"이라고 말했다