COO 교체한 코난테크놀로지, 올해 AI로 승부 본다

인공지능(AI) 소프트웨어 전문기업 코난테크놀로지가 차세대 리더십 체제를 통해 실질적인 AI 매출 전환에 힘쓴다.
코난테크놀로지는 창립 멤버인 양승현 부사장 겸 최고기술책임자(CTO)를 신임 최고운영책임자(COO)로 선임했다고 5일 밝혔다.
양승현 COO는 서울대학교 컴퓨터공학과(86학번)에서 학·석·박사 학위를 취득한 1세대 AI 전문가다. 그는 지난 1999년 설립 당시부터 검색엔진 '코난 서치', 자체 프로그래밍 언어인 'K언어' 개발 등 회사의 기술적 기틀을 다졌다. 최근 3년간은 SK텔레콤 CTO를 겸직하며 거대언어모델(LLM)부터 AI 인프라 구축까지 아우르는 AI 전환을 진두지휘했다.
코난테크놀로지는 양 COO 선임과 함께 2026년 경영 목표를 'AI 매출 전환 본격화’로 설정했다. 늘어나는 공공 부문 인공지능 전환(AX) 예산을 토대로 산업 특화 AI 에이전트를 구축해 실질적인 매출 규모를 키운다는 목표다.
관련기사
- 코난테크놀로지, 설명 가능한 AI로 고위험 분야 신뢰성 ↑2025.12.09
- 코난테크놀로지, AI 데이터 고도화 이끈다…15억 규모 정부 사업 수주2025.10.14
- 코난테크놀로지, TG삼보와 '맞손'…40만대 공공 PC 시장 '출사표'2025.10.12
- AI 농부가 유기농 거든다…코난테크놀로지, 괴산 스마트팜 노동력 25% 절감 '도전'2025.09.29
회사 측은 AI PC '코난 AI 스테이션'을 앞세운 AI 디바이스 솔루션을 미래 성장 동력으로 육성할 계획이다.
또 코난테크놀로지는 양 COO 선임에 따라 공석이 된 CTO에 최정주 인공지능연구소장을 선임했다. 더불어 오는 21일에는 여의도 콘래드 호텔에서 '2026 IR 기업설명회'를 열고 증권 관계자 대상으로 올해 사업 로드맵과 비전을 발표할 예정이다.
양 COO는 "AI 시장은 단순한 개념 검증이나 데모가 아닌 실질적인 상용 전환 능력을 입증하는 기업만이 생존할 것"이라며 "우리가 축적해 온 기술 자산에 대규모 AX 사업 역량과 산업별 노하우를 결합해 '잘 돌아가는 상용 AI'를 공급하는 신뢰할 수 있는 AI 기업을 만들겠다"고 밝혔다.