코난테크놀로지, 설명 가능한 AI로 고위험 분야 신뢰성 ↑

코난테크놀로지가 인공지능(AI) 시스템의 결과에 영향을 미치는 주요 요소를 사람이 이해할 수 있는 형태로 설명해주는 제반 기술인 설명가능 인공지능(Explainable AI, XAI)을 자사 비전(Vision) 및 거대언어모델(LLM) 사업에 접목하며 기술 경쟁력을 높인다.

코난테크놀로지는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 추진하는 '플러그앤플레이 방식으로 설명가능성을 제공하는 인공지능 기술 개발 및 인공지능 시스템에 대한 설명 제공 검증' 과제에 공동 연구기관으로 참여 중이라고 9일 밝혔다.



KAIST 설명가능 인공지능연구센터 총괄 하에 2022년부터 2026년까지 5년간 수행되는 이 연구는 AI 모델의 의사결정 과정 전반을 사용자에게 설명할 수 있는 기술적 기반 확보를 목표로 한다. 특히 다양한 AI 모델에 설명 기능을 손쉽게 연결할 수 있는 플러그앤플레이(PnP) 구조를 핵심 기술로 다룬다. PnP 방식은 설명가능성을 고려하지 않은 모델에도 재학습 없이 적용할 수 있어 다양한 모델 환경에서 일관되게 활용할 수 있다.

(이미지=코난테크놀로지)

코난테크놀로지는 대학·연구소 중심의 참여기관 가운데 유일한 기업으로, 산업 적용과 사업화를 주도하고 있다. 특히 3천400여 고객사를 기반으로 연구 결과가 산업 환경에 실질적으로 활용될 수 있도록 기술 이전 및 적용 전략을 추진하고 있다.

올해는 국방 분야에서 신뢰성 높은 AI 제공을 위한 XAI 원천기술 고도화와 군 도메인 맞춤형 적용 연구에 집중했다. 내년에는 사업 영역을 LLM까지 확대한다.

또 KAIST 총괄 하에 진행 중인 '대형언어모델 내부의 환각 현상 원인 규명 및 제거 기술' 연구를 활용해 LLM의 안전성과 신뢰성 강화를 도모하고자 LLM의 내부 작동 구조를 분석하고 환각 발생 원인을 규명·제거하는 기술을 사업에 적용할 계획이다. 해당 기술은 공공, 발전, 의료, 제조, 금융, 법률 등 각 도메인의 고위험 분야에서 신뢰 기반 AI 서비스를 제공하기 위한 핵심 기반 기술로 자리잡는 것이 목표다.

강현수 코난테크놀로지 인공지능연구소 이사는 "앞으로도 KAIST 설명가능 인공지능연구센터와의 유기적인 협력을 바탕으로 설명가능성을 높이는 AI의 기술적 토대 마련과 상용화에 주력하겠다"고 말했다.