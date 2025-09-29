AI 농부가 유기농 거든다…코난테크놀로지, 괴산 스마트팜 노동력 25% 절감 '도전'

코난테크놀로지가 독자 개발한 인공지능(AI) 기술을 앞세워 전국 지자체 스마트팜 시장 공략의 포문을 연다.

코난테크놀로지는 비바엔에스와 함께 충북 괴산군의 'K-스마트 유기농혁신시범단지 통합플랫폼 구축' 사업을 수주했다고 29일 밝혔다. 국내 첫 노지 스마트 유기농 사업으로 괴산군 칠성면과 감물면 일원 73헥타르(ha) 72개 농가가 대상이다.

이번 사업의 핵심은 유기농지 토양 빅데이터와 친환경 생육정보를 수집해 정밀데이터 농업을 구현하는 것이다. 이를 통해 자동 관수·관비 시스템과 소규모 지능형 농기계를 도입해 노동력을 25% 이상 절감하는 것을 목표로 한다. 사업 목표는 최적화 전환 매뉴얼 구축, 친환경 인증 관리 간소화, 생산과정 공유 플랫폼 운영이다.

코난테크놀로지, AI로 스마트팜 조성 (사진=코난)

관행농업에서 유기농업으로의 전환을 돕는 매뉴얼을 만들고 친환경 인증 신청 과정을 간소화한다. 또 생산 과정을 공유하는 플랫폼을 운영해 소비자 신뢰도를 높일 계획이다.

코난테크놀로지는 AI 기반 데이터 수집·관리 플랫폼인 '코난 와처'를 투입한다. 멀티모달 AI 영상 분석과 객체 인식 기술로 농업 현장의 다양한 데이터를 실시간 처리하고 분석해 괴산군 맞춤형 유기농업을 지원한다.

이번 사업은 국방, 의료, 에너지 등 공공 분야에서 기술력을 입증한 코난테크놀로지가 농업 분야로 사업 영역을 넓혔다는 점에서 의미가 있다. 회사는 지난 1999년 설립 이후 2천900여 고객사와 3천400건 이상의 프로젝트를 수행해왔다.

코난테크놀로지는 지난 2023년 자체 개발 거대언어모델 '코난 LLM'을 출시했고 지난해에는 미국 에코시스템 그래프에 등재돼 한국을 대표하는 소버린 AI로 인정받았다.

김영섬 코난테크놀로지 대표이사는 "이번 사업이 정부의 스마트 농업 정책 방향과 부합하는 지자체 스마트팜의 모범 사례로 자리 잡을 것"이라며 "충청북도 유기농 특화단지의 위상을 높이도록 회사의 AI 기술력을 집결시키겠다"고 밝혔다.