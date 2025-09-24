코난테크놀로지, 경기도 'G-GPT' 첫선…법률 AI로 공공시장 '정조준'

코난테크놀로지가 경기도와 손잡고 자체 개발한 거대언어모델(LLM)을 앞세워 공공 인공지능(AI) 행정 시장을 공략한다.
코난테크놀로지는 수원컨벤션센터에서 열린 'AI 커넥트 위드 G-페어 2025'에 참가해 법률 특화 AI 에이전트 서비스를 선보였다고 24일 밝혔다. 전시 부스는 행사장 3층 로비 '경기도 소버린 AI 홍보관' 내에 마련됐다.
이번 참가는 코난테크놀로지가 수행중인 '경기 생성형 AI 플랫폼 구축사업'의 연장선이다. 이 사업은 경기도 자체 생성형 AI 플랫폼 'G-GPT'를 개발하는 프로젝트로, 코난테크놀로지는 지난 6월 KT와 컨소시엄을 구성해 131억원 규모로 수주했다.
회사는 경기도의 엄격한 보안 정책을 충족하기 위해 외부망과 분리된 온프레미스 환경에서 경기도형 특화 LLM을 개발하고 있다. 이번에 공개된 법률·입법 질의응답 기능 역시 이 사업의 결과물 중 하나다.
관련기사
- 코난테크놀로지, 국방기관 AI 사업 수주…'군 특화 LLM' 개발 착수2025.09.09
- 코난테크놀로지, 'AI 솔루션' GS인증 1등급 획득…공공시장 정조준2025.09.05
- 코난테크놀로지, 발전사 AI 사업 '싹쓸이'…동서발전 42억 계약2025.09.02
- "외부 유출 절대 없다"…코난, '철통보안 AI'로 공공기관 정조준2025.08.28
서비스의 기반이 되는 '코난 LLM ENT-11'은 범용 질의응답과 고난도 추론 기능을 하나의 엔진으로 통합한 모델이다. 딥시크 'R1' 모델과 비교해 크기는 약 20분의 1에 불과하나 AI 모델의 성능을 측정하는 'MT-벤치' 점수는 평균 5.38% 더 높다. 특히 일반 기능과 추론 기능을 병렬로 구동하지 않고 통합 처리해 그래픽처리장치(GPU) 자원을 50% 이상 절감한다. 고객사는 기존 대비 절반 수준의 비용으로 2배 이상의 추론 성능을 확보할 수 있다.
김영섬 코난테크놀로지 대표는 "경기도형 소버린 AI 기반 혁신행정을 널리 알리겠다"며 "우리 LLM 기반의 법률 특화 서비스를 통해 공공 행정업무효율 개선에도 힘을 보태겠다"고 밝혔다.