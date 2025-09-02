코난테크놀로지, 발전사 AI 사업 '싹쓸이'…동서발전 42억 계약

코난테크놀로지가 한국동서발전의 생성형 인공지능(AI) 플랫폼을 구축해 업무 혁신과 내부 보안을 동시에 지원한다. 엄격한 보안 기준을 충족하는 온프레미스 AI 기술력을 바탕으로 공공 시장 공략에 속도를 내는 모습이다.

코난테크놀로지는 한국동서발전과 42억3천269만원 규모의 '동서발전(EWP) 생성형 AI 플랫폼 구축 용역' 계약을 체결했다고 2일 밝혔다. 사업 기간은 계약일로부터 1년이다.

한국동서발전은 이번 사업을 통해 스마트 에너지 전환을 선도할 'EWP AI 플랫폼' 구축을 목표로 삼았다. 내부망에 통합 생성형 AI 플랫폼을 구현해 업무 효율성을 높이고 자료 유출 우려를 차단한다는 복안이다.

코난테크놀로지, 동서발전 수주 (사진=코난)

코난테크놀로지는 전자결재 기안문 작성부터 보고서 요약, 회의록 정리, 법률 질의응답 등 행정 업무 전반의 자동화를 추진한다. 이를 통해 한국동서발전은 업무 프로세스를 혁신하고 내부 정보 보안을 강화하는 두 핵심 과제를 실현할 수 있을 것으로 기대된다.

플랫폼의 신뢰성과 성능을 높이기 위해 최신 기술도 대거 적용된다. ▲검색 증강 생성(RAG) 기반 지식 검색 ▲듀얼 모드 AI ▲민감정보 필터링 ▲사용자 피드백 기반 강화학습(RLHF) 등이 대표적이다. 여기에 그래픽처리장치(GPU) 서버 기반 학습·추론 환경과 특화 언어모델 비정형 데이터 처리 기술까지 통합해 완성도를 높인다.

코난테크놀로지의 공공 부문 사업 수주는 이번이 처음이 아니다. 지난해 6월 한국남부발전을 시작으로 지난달 한국서부발전까지 연이어 발전사 생성형 AI 사업을 맡았다. 이외에도 대법원 및 경기도청 등 주요 공공기관의 대형 거대언어모델(LLM) 프로젝트를 수행하며 기술력을 입증했다.

김영섬 코난테크놀로지 대표이사는 "국내 발전사들의 AI 전환 여정에 함께하게 돼 영광"이라며 "국내 에너지 산업이 AI로 경쟁력을 높이도록 매진하겠다"고 말했다.