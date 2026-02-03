코난테크, '코난 LLM' 통해 24시간 주거 상담 시대 연다

코난테크놀로지가 대규모언어모델(LLM) 기술을 활용해 국민 누구나 시공간 제약 없이 주거 상담을 받을 수 있는 지능형 시스템 구축에 나선다.

코난테크놀로지는 LH주거복지정보가 발주한 'LLM 기반 대화형 챗봇 상담시스템 구축 용역' 사업을 수주했다고 3일 밝혔다. 수주 금액은 17억원 규모다.

이곳은 앞으로 9개월간 대국민 주거상담 서비스를 위한 지능형 인공지능(AI) 챗봇 시스템을 구축할 예정이다. 특히 자체 개발한 '코난 LLM'을 기반으로 자연스러운 대화와 맞춤형 응답 서비스를 구현해 민원 대응 효율성과 국민 접근성을 끌어올린다는 전략이다.

구축될 AI 챗봇은 주거정책, 제도, 지원사업 등 최신 정보를 정확하게 제공하는 지식 데이터베이스(DB)와 AI 학습 모델을 포함한다. 주요 서비스는 ▲분양·임대주택 신청 ▲임대주택 종합 A/S ▲전세임대 지원 ▲공동주택 행정 및 제도 상담 등 주거 전반을 아우른다.

코난테크놀로지는 고령자, 장애인, 다자녀 가구 등 계층별 지원 내용 상담과 자립준비 청년 전용 지원 제도 안내 등 맞춤형 주거 지원 기능을 탑재한다. 또 개인정보 보호와 보안 규정을 준수하는 안전한 환경을 조성하고, 응답 품질 향상을 위한 지속적인 데이터 학습 체계도 마련할 방침이다.

이형주 코난테크놀로지 AX서비스 사업부 이사는 "국내 기술 기반의 LLM과 풍부한 공공 분야 구축 경험을 바탕으로 국민이 신뢰할 주거상담 서비스를 완성하겠다"며 "AI 전환(AX)을 통한 공공서비스 혁신을 이끌 것"이라고 말했다.