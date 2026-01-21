코난테크, 신규 모델 공개…"기업 환경 AI 에이전트 구현"

코난테크놀로지가 에이전트 중심 업무 자동화 기능을 강화한 '코난 거대언어모델(LLM)'을 공개했다.

코난테크놀로지는 자체 검색 엔진과 MCP(Model Context Protocol·AI 연결 표준 규격) 도구를 결합한 코난 LLM 신규 모델을 출시했다고 21일 밝혔다.

신규 모델은 추론 통합 모델 코난 LLM 'ENT-11'의 맥락 이해 및 추론 능력을 기반으로 한다. 사용자 지시를 정확히 파악하고 이를 실행에 옮기는 에이전트로서 역량을 극대화했다는 게 회사 측 설명이다.

외부 시스템과의 연동을 위한 표준 규격인 MCP를 지원하는 것도 특징이다. 신규 모델은 검색 엔진, 데이터베이스, 협업 도구 등 다양한 외부 도구를 구조화되고 안전하게 호출할 수 있도록 설계돼 단순 응답을 넘어 실제 업무 완결성을 높였다.

에이전틱 AI를 강화한 코난 LLM 신규모델 (사진=코난테크놀로지)

코난테크놀로지는 외부 벡터 데이터베이스(DB)에 의존하지 않고, 대규모 고차원 데이터를 정밀 탐색하는 자체 검색 엔진을 모델 내에 통합했다는 것을 차별점으로 내세운다.

이를 통해 에이전트가 자체적으로 정보를 검증하고 오류를 수정함으로써 검색 증강 생성(RAG) 정확도를 높였다. 기업 내 비정형 문서는 물론 정형 DB까지 탐색해 종합적인 분석 결과와 전문 보고서를 도출하는 '딥 리서치' 기능을 구현했다.

또 자연어를 통해 데이터베이스에 접근하고 분석을 수행하는 NL2SQL(Natural Language to SQL) 기능을 탑재했다. 비전문가도 데이터 기반 의사결정에 쉽게 참여할 수 있도록 한 것이다. AI 에이전트와 결합하면 데이터 분석, 인사이트 도출, 보고서 작성 및 예측까지 자연어 명령 하나로 자동화할 수 있다.

코난테크놀로지는 사용자가 직접 에이전트를 설계하는 '에이전트 빌더' 사용성을 높이고, 에이전트 실행 과정의 주요 의사결정 단계에 사람 판단을 결합하는 HITL(Human-In-The-Loop) 기능을 도입할 계획이다.

도원철 인공지능연구소 LLM그룹 상무는 "LLM이 단순 질의응답을 넘어 복잡한 과업을 수행하는 '두뇌' 역할을 하도록 설계에 주력했다"며 "급변하는 기업 환경에서 즉시 활용 가능한 에이전트로서 실질적인 생산성 혁신을 이끌겠다"고 강조했다.