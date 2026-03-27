클로봇, DX 전문가 손준배 사장 영입

지능형 로봇 서비스 및 솔루션 전문기업 클로봇은 LG CNS와 오스템임플란트에서 디지털 전환(DX) 및 대형 IT 프로젝트를 성공적으로 이끌어온 손준배 사장을 영입했다고 27일 밝혔다.

손준배 사장은 단순한 기술 도입을 넘어 비즈니스 프로세스를 혁신하고 새로운 사업 모델을 창출해온 DX 전문가로 평가받는다.

손준배 클로봇 사장 (사진=클로봇)

그는 ▲물류 ▲제조 ▲서비스 ▲의료 등 특정 산업군에 최적화된 로봇 서비스 모델 발굴에 집중한다. 이를 통해 하드웨어와 소프트웨어가 유기적으로 결합된 클로봇만의 독자적인 로봇 생태계를 완성해 나갈 방침이다.

특히 그간 축적해 온 DX 노하우를 이기종 로봇 통합관제 및 자율주행 시스템에 이식함으로써, 기존 솔루션을 기업의 생산성을 실질적으로 혁신하는 'AI 기반 로봇 전환(RX) 솔루션'으로 격상시키는 데 주도적인 역할을 수행하게 된다.

클로봇은 이번 손 사장의 합류를 기점으로 산업별 맞춤형 로봇 사업 고도화와 함께 글로벌 수준 서비스 경쟁력 확보에 박차를 가할 계획이다.

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로봇 설계부터 플랫폼 제공, 유지보수에 이르는 '엔드 투 엔드 서비스'도 본격화한다. 이를 통해 수익 구조를 다변화하고 로봇 산업 내 실질적인 기업 가치를 극대화하겠다는 구상이다.

손준배 사장은 "클로봇 로봇 기술력에 DX 혁신 경험을 더해 고객사 비즈니스를 근본적으로 변화시키는 RX 파트너로 거듭날 것"이라며 "산업별 현장에 즉각 적용 가능한 로봇 서비스 생태계를 구축해 새로운 성장을 견인하겠다"고 말했다.