클로봇, MSCI 글로벌 스몰캡 지수 편입

지능형 로봇 서비스 전문기업 클로봇은 MSCI 글로벌 스몰캡 지수에 편입됐다고 20일 밝혔다.

기업 시가총액, 유동성, 투자 접근성 등 국제 기준을 충족한 것으로 해석된다. 클로봇은 해당 지수를 추종하는 글로벌 패시브 자금 유입 가능성과 함께, 해외 투자자 대상 인지도 및 신인도 제고 효과를 기대하고 있다.

다만 단기적인 수급 효과보다 기술 경쟁력과 사업 성과를 기반으로 한 지속 성장 전략에 더욱 집중한다는 방침이다.

회사는 이기종 로봇 통합운영 기술과 범용 실내 자율주행 솔루션을 기반으로 산업 전반에서 로봇 서비스 고도화를 지속하며 시장 확장을 가속화하고 있다.

클로봇은 범용 실내 자율주행 솔루션 '카멜레온', 이기종 로봇 통합관제 솔루션 '크롬스', 미들웨어 솔루션 '크로아'를 통해 제조·물류·공공·상업시설 등 다양한 산업군에서 로봇 도입과 운영 효율을 개선해왔다.

최근에는 상업용 청소로봇 통합관리 솔루션 '카라멜'을 출시하며 로봇 운영 자동화 영역까지 사업 범위를 확대하고 있다.

서로 다른 제조사의 로봇을 단일 소프트웨어 환경에서 통합 관리·제어할 수 있는 기술 역량은 클로봇의 핵심 경쟁력이다.

현장 운영 데이터 축적을 기반으로 한 알고리즘 고도화와 안정적인 관제 체계는 고객 맞춤형 서비스 구현을 가능하게 하며, 대형 산업현장 도입 확산을 이끌고 있다.

이는 단순한 솔루션 공급을 넘어 로봇 운영 효율을 구조적으로 개선하는 기술적 차별성으로 평가받고 있다.

클로봇 관계자는 "이번 MSCI 지수 편입을 계기로 글로벌 투자자들과의 소통을 채널을 확대하고 글로벌 시장에서 로봇 통합운영 솔루션 및 서비스 기업으로서의 인지도를 강화해 나가겠다"고 말했다.