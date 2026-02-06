클로봇, AJ네트웍스와 상업용 로봇사업 확대

지능형 로봇 서비스 전문기업 클로봇은 종합 렌탈·서비스 기업 AJ네트웍스와 상업용 로봇 사업 확대 및 로봇 서비스 시장 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 6일 밝혔다.

이번 협약은 양사가 각기 다른 영역에서 축적해 온 로봇 기술 역량과 전국 단위 서비스 인프라를 결합해, 상업 공간을 중심으로 로봇 서비스 시장을 본격 확대하기 위해 마련됐다.

양사는 현재 고객에게 제공 중인 로봇 기반 서비스를 보다 안정적·효율적으로 운영할 수 있는 환경을 구축하는 한편, 고도화된 제품과 서비스 기획을 통해 지속 가능한 협업 모델로 발전시킨다는 계획이다.

최지영 AJ네트웍스 부사장(왼쪽)과 김창구 클로봇 대표(오른쪽)가 업무협약을 체결하고 있다. (사진=클로봇)

클로봇은 자율주행 솔루션 '카멜레온', 이기종 로봇 통합관제 솔루션 '크롬스', 미들웨어 솔루션 '크로아'를 기반으로 공공·기업·연구 분야 전반에 걸쳐 고객 맞춤형 로봇 서비스를 공급해왔다.

최근 SK인텔릭스가 출시한 웰니스 로봇에 통합관제 솔루션을 공급하는 등 기존 솔루션 사업을 지속 확대하는 동시에, 상업용 청소로봇 통합관리 솔루션 '카라멜'을 신규 출시하며 사업 영역을 빠르게 확장하고 있다.

관련기사

AJ네트웍스는 IT 솔루션, 로봇, 산업장비, 물류용 파렛트 등 렌탈 서비스를 제공한다. 전국 단위 서비스 네트워크와 풍부한 기업 고객 접점을 갖췄다. 최근 수년간 로봇 사업에 투자하며 로봇 서비스 운영 경험과 현장 대응 역량을 축적해왔다.

클로봇 관계자는 "상업용 청소로봇 솔루션 '카라멜'을 기반으로 상업용 청소로봇 분야에서도 국내 1위 달성을 목표로 한다"라며 "상업용 서비스로봇을 시작으로 향후 물류자동화 영역까지 협업의 범위를 단계적으로 확대할 계획"이라고 말했다.