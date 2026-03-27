다이소, ‘베이직하우스 플러스+’ 기획전 진행

아성다이소가 패션 브랜드 베이직하우스의 신규 라인 ‘베이직하우스 플러스+’ 기획전을 진행한다.

다이소는 27일 이번 기획전을 통해 기본 의류를 다양한 핏으로 나눠 선보인다고 밝혔다. 레귤러핏, 릴렉스핏, 크롭핏 등으로 구성해 소비자 선택 폭을 넓혔다.

상품은 순면 100% 소재를 적용한 티셔츠 중심으로 꾸렸다. 원단 두께에 따라 30수부터 16수까지 나눠 운영하며, 숫자가 클수록 원단이 얇고 가벼운 방식이다.

남녀공용 제품으로는 ‘면30수 레귤러핏 라운드 반팔티’, ‘면30수 레이어드 라운드 반팔티’, ‘면16수 고밀도 릴렉스 라운드 반팔티’ 등이 포함됐다. 색상은 화이트, 블랙, 다크그레이, 네이비 등 기본 색상과 라이트베이지, 민트 등으로 구성했다. 사이즈는 95부터 105까지다.

여성 라인도 별도로 마련했다. ‘여성 면20수 레귤러핏 라운드 반팔티’와 ‘여성 면20수 레귤러핏 크롭 라운드 반팔티’ 등을 판매한다. 색상은 무채색 계열과 함께 라이트옐로우, 핑크, 라이트블루 등 파스텔톤도 포함됐다. 사이즈는 90부터 100까지다.

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다이소는 이번 기획전을 통해 일상복 수요에 맞춘 기본 의류 판매를 강화한다는 계획이다. 전문 패션 브랜드와 협업한 상품군을 확대해 의류 카테고리 경쟁력을 높이겠다는 취지다.

아성다이소 관계자는 일상에서 편하게 입을 수 있으면서도 스타일을 살릴 수 있는 기본 의류 중심으로 이번 기획전을 구성했다며, 앞으로도 가격 대비 만족도를 높인 브랜드 의류용품을 계속 선보이겠다고 말했다.