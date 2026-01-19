인기 살림템 한자리에…다이소몰 ‘살림득템전’ 행사 진행

균일가 생활용품점 아성다이소가 운영하는 온라인쇼핑몰 다이소몰에서 ‘다이소데이 살림득템전’ 행사를 진행한다고 19일 밝혔다.

이번 행사는 이날 오전 9시부터 오는 23일 18시까지 진행한다. 품절로 구매가 어려웠던 인기 살림템을 특별입고해 선보이는 ‘득템 타이밍’ 코너와 라이프스타일별 맞춤형 살림템을 제안한다.

‘득템 타이밍’ 코너에서는 높은 인기로 조기 품절됐던 생활용품을 구매할 수 있다. 지난해 8월경 출시해 품절대란을 일으켰던 ‘휴대용 진공 청소기’를 재입고했고 고데기와 헤어드라이어도 마련했다. IT 유튜버의 리뷰로 화제가 됐던 ‘인켈 2채널 유선 패브릭 스피커’도 판매한다. ‘조임끈 비닐백’, ‘층층이 서랍장’ 등 인기 정리·보관용품도 선보인다.

다이소몰 ‘다이소데이 살림득템전’ 행사. (제공=아성다이소)

‘새해 살림 한 판’ 코너에서는 ‘실리콘 용기’, ‘요석 석회 강력 제거제’ 등 1인 가구, 신혼 부부 등 가구 구성원별 맞춤 상품을 제안한다.

이 밖에도 대청소나 주방 새단장 등 상황별로 필요한 아이템을 제안하는 ‘새해 살림 PICK’ 코너와 ‘욕실 곰팡이’, ‘냉장고 정리’ 등 고민거리 키워드에 맞춘 상품을 모은 ‘살림 고민 해결소’를 운영한다.

아성다이소 관계자는 “새해를 맞아 집안을 정리하고 살림을 새로 시작하려는 고객들이 인기 상품을 부담 없이 만나볼 수 있도록 이번 기획전을 준비했다”며 “앞으로도 다이소데이를 통해 원하는 상품을 보다 편리하게 쇼핑할 수 있는 경험을 제공할 계획”이라고 말했다.