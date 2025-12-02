"쇼핑하고 할인받자”…아성다이소, 페이코 행사 진행

균일가 생활용품점 아성다이소가 운영하는 온라인쇼핑 다이소몰에서 페이코 행사를 진행한다고 2일 밝혔다.

연말을 맞아 진행하는 이번 행사 오는 31일까지 진행하며 다이소몰에서 페이코(포인트·포인트카드)로 3만원 이상 결제 시 1천원을 즉시 할인해준다.

기간 내 횟수 제한 없이 반복 이용 가능해, 연말 쇼핑 수요가 많은 시기에 자주 결제하는 고객일수록 혜택 체감도가 높을 것으로 예상된다.

아성다이소가 페이코 행사를 진행한다. (제공=아성다이소)

다이소몰에서는 페이코 뿐만 아니라 다이소 모바일 상품권, 카카오페이, 토스페이 등 다양한 결제 수단을 지원하고 있으며, 매장에서 적립한 다이소 포인트도 사용 가능하다.

아성다이소 관계자는 “다이소몰을 사랑해 주시는 고객님들께 쇼핑의 즐거움을 더해 드리기 위해 이번 행사를 준비했다”고 말했다.