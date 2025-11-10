다이소, 냉장고 정리 필수템 한자리···‘조리저장용품 기획전’ 진행

아성다이소가 냉장고 정리에 유용한 ‘조리저장용품 기획전’을 진행한다고 10일 밝혔다. 이번 기획전에서는 요리와 식재료 보관에 실용적인 조리저장용품 20여 종을 선보인다.

대표 제품인 ‘말랑핏 용기’는 말랑한 재질로 제작돼 냉동된 음식도 쉽게 분리할 수 있으며, 바닥면 돌기 구조로 음식물이 들러붙지 않는다. 냉장고 공간 활용이 용이하고 내용물 확인이 쉬워 관리도 편리하다. 약 600㎖ 용기 2개를 약 1.3L 용기 위에 포개 사용할 수 있어 깔끔한 정리가 가능하다. 전자레인지 사용도 가능하며, 소용량 용기는 도시락이나 1인분 보관용으로 활용할 수 있다.

‘알알이쏙 용기’는 칸칸이 구분된 형태로 구성돼 내용물을 분리 보관할 수 있다. 바닥이 유연한 재질로 되어 냉동된 음식도 쉽게 꺼낼 수 있으며, 월·일 표시 슬라이더바로 보관일자 관리가 가능하다. 소형 구획 용기는 고기나 채소를 1인분씩 나누어 보관하기에 적합하며, 미니 사이즈 제품은 이유식 재료를 큐브 형태로 얼려둘 때 유용하다.

회사가 출시한 냉장고 시스템 용기.(사진=아성다이소)

‘냉장고 시스템 용기’는 큰 용기 위에 작은 용기 두 개를 쌓을 수 있는 구조로 공간 활용도를 높였다. 전자레인지와 식기세척기 사용이 가능하며, 동일 시리즈의 ‘냉장고 시스템 바구니’와 함께 쓰면 반찬이나 과일을 한꺼번에 보관하고 꺼내기 편리하다.

이 밖에도 시리얼이나 곡물을 나누어 담을 수 있는 ‘뚜껑이 열리는 보관용기’, 냉장고 문 안쪽에 걸어 쓰는 ‘냉장고 도어수납 소스홀더’ 등 다양한 아이디어 상품이 함께 판매된다.

아성다이소 관계자는 “외식 물가 상승과 1인 가구 증가로 조리저장용품에 대한 수요가 높아지고 있다”며 “다이소의 실용적인 제품으로 집밥 문화를 더욱 편리하게 즐기시길 바란다”고 말했다.