다이소몰, 여름맞 ‘Daiso-DAY 챌린지’ 개최

아성다이소가 운영하는 다이소몰이 11일부터 21일까지 ‘Daiso-DAY 뷰티&헬스 챌린지’ 행사를 연다고 밝혔다.

이번 행사는 여름철 건강과 자기관리에 초점을 맞춰 뷰티와 헬스 인기 상품 300여 종을 판매한다.

‘오늘의 특별입고템’에서는 온라인 커뮤니티와 SNS에서 화제를 모았던 ‘대왕 물방울 팡팡 퍼프’를 비롯해 품귀 현상이 있었던 인기 제품이 재입고된다. ‘뷰티&헬스 챌린지’ 코너에서는 ▲네시픽 화이트닝 모이스처크림 ▲입큰 퍼스널톤 코렉팅 블러 팩트 ▲이너뷰 다이어트 가르시니아 ▲접이식 푸쉬업 보드 등이 소개된다.

(사진=아성다이소)

이와 함께 메디필·트윙클팝·코시에로 등 신상 브랜드와 자외선 차단제, 쿨링스틱, 여름 스킨케어 등 ‘라스트 썸머템’도 준비했다. 행사 기간 동안 출석체크 시 최대 5만 포인트를 지급하고, 리뷰 작성 고객에게 경품을 제공하는 이벤트, 배송비 50% 할인 쿠폰도 제공한다.

아성다이소 관계자는 “건강과 자기 관리에 대한 관심이 높아지는 가운데 합리적인 가격과 재미있는 쇼핑 경험을 제공하고자 기획했다”며 “앞으로도 만족도를 높일 다양한 행사를 이어갈 계획”이라고 말했다.