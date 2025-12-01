"올해 베스트 아이템 한자리에"…다이소몰, 연말결산 진행

균일가 생활용품점 아성다이소는 자사가 운영하는 다이소몰에서 ‘다이소몰 연말결산’을 진행한다고 1일 밝혔다.
우선 1년간 다이소몰 데이터를 분석한 ‘2025 다이소몰 리포트’를 선보였다. 판매 데이터와 리뷰 데이터를 분석해, 올해 출시한 상품 중 다이소몰 판매 TOP3, 2025 매장 픽업 주문 인기 TOP3, 리뷰에서 ‘가성비’ 언급 TOP3 등 다이소몰만의 컨텐츠와 인기 아이템을 구성했다.
올해 출시 상품 중 판매 1위는 ‘VT PDRN 광채 시트 마스크’, 매장 픽업 주문 인기 1위에는 ‘셀더마데일리 트랜스포밍 아줄렌카밍 마스크’가 1위를 차지했다.
지난해 ‘찐 가성비템’으로 선정된 ‘에끌라 깨끗한 물티슈 150매(캡형)’이 올해에도 리뷰에서 ‘가성비’ 언급 TOP 1위에 선정됐다.
‘주목해야 하는 2025 핫템’ 코너에서는 올해 큰 인기를 끌었던 상품들 중 특징적인 데이터를 찾아 분류했다.
‘모두의 또산템’은 3회 이상 구매할 만큼 높은 만족도를 준 상품을 소개한다. 3회 이상 재구매한 1위 상품으로는 재주문률이 30%에 이르는 ‘리빙 뽑아쓰는 키친타올 150매입’이 선정됐다. 재입고 알림 신청 수를 기준으로 선정한 ‘재입고 요청 폭주템’으로는 ‘전통 자개 판 스티커 4매입’이 차지했고 리뷰 속 ‘추천템’ 텍스트가 최다 언급된 ‘엄지척 추천템’으로는 최대 204회 언급된 ‘2080 닥터크리닉 치약’이 확정됐다.
1주차 ‘뷰티 위크’와 2주차 ‘리빙 위크’로 나눠 진행하는 ‘신상오픈런’ 코너는 매일 아침 9시마다 다른 신상품을 만나볼 수 있다. 더랩바이블랑두, 투에딧 by 루나 X 세숑 에디션 등 신상 뷰티용품과 인형 옷 입히기, 국내 진공 밀폐 용기 등 신상 리빙용품을 선보일 예정이다.
‘베스트픽 시상식’은 올해를 빛낸 뷰티 베스트픽과 생활용품 베스트픽, 그리고 카테고리별 BEST30을 공개한다.
‘2025 나의 쇼핑 리포트’는 지난 1년간 다이소몰과 함께 보낸 활동 기록을 한 눈에 살펴 볼 수 있다. 다이소와 함께한 디데이(D-day)와 2025년 나의 쇼핑 금액, 나의 천 원짜리 상품 구매 수, 나의 리뷰 랭킹 등을 한눈에 확인할 수 있다.
득템에 혜택까지 더할 수 있는 ‘이벤트’도 진행한다. ‘기간 한정 혜택 이벤트’는 연말결산 기간동안 신상클럽을 구독하고 이벤트 참여 버튼을 클릭하면 참여할 수 있다. 신규 구독자 중 추첨을 통해 3천 다이소몰 포인트를 제공한다.
아성다이소 관계자는 “한 해 동안 고객님들께 사랑을 받은 다이소몰의 상품과 리뷰를 바탕으로 이번 행사를 준비했다”며 “내년에도 다이소는 고객님들께 놀라움과 감동을 선사할 수 있는 상품과 서비스를 계속 선보일 계획”이라고 말했다.