신상·품절템 한자리에…다이소몰, ‘Daiso-DAY 뷰티 신상’ 행사 진행

균일가 생활용품점 아성다이소가 운영하는 온라인쇼핑 다이소몰이 ‘다이소데이(Daiso-DAY) 뷰티 신상’ 행사를 진행한다고 8일 밝혔다. 이번 행사는 이날 오전 9시부터 오는 14일 18시까지 7일간 진행한다.

먼저 ‘신상 오픈런’ 코너에서는 이번 행사에서 첫 판매를 시작하는 트렌디한 뷰티템을 만날 수 있다.

신규 입점한 브랜드 ‘베리썸’에서는 가볍게 바르고 스티커처럼 떼어내면 입술과 눈썹 메이크업을 완성할 수 있는 ‘립 타투 팩’과 ‘브로우 타투 팩’ 제품을 선보인다. 립 4종, 브로우 2종과 ‘글램 립 오일’까지 총 7종으로 구성했다.

다이소몰이 'Daiso-DAY 뷰티 신상' 행사를 연다. (제공=아성다이소)

브랜드 ‘싸이닉’도 남성 전용 라인인 ‘파워 옴므’ 6종으로 다이소에 신규 입점한다. 각 고민별로 올인원 케어를 할 수 있는 ‘파워 옴므 올인원 플루이드’ 3종에 립밤, 선크림 등을 선보인다.

기존에 앰플, 토너 등을 판매하던 ‘더랩 바이 블랑두’에서도 남성용 화장품 라인인 ‘클리어 히알 옴므’를 신규 출시했다.

헤어케어 신상 라인도 마련했다. 물없이 앞머리, 정수리 부위 등을 관리할 수 있는 쿤달의 ‘리치 퍼퓸 드라이 샴푸’와 탈모케어에 특화된 ‘모다모다’의 ‘블루비오틴 스칼프’ 라인을 판매한다.

남성 스타일링 브랜드 ‘프리그리드’에서는 포마드, 컬크림과 함께 옆머리에 다운펌 효과를 주는 ‘풀 커버 드롭셋’ 제품을 출시했다.

‘인기대란템 특별 입고’ 코너에서는 잦은 품절과 재입고 알림 신청이 많았던 인기 뷰티템의 재고를 확보해 득템의 기회를 제공한다.

관련기사

다이소는 경품 행사도 마련했다. 고운세상코스메틱의 더마 코스메틱 브랜드 ‘랩잇’과 투쿨포스쿨의 색조브랜드 ‘태그’에서 제품 구매 후 리뷰를 작성하면 추첨을 통해 경품을 증정한다.

아성다이소 관계자는 “트렌디한 신상 뷰티템과 품절템까지 한번에 쇼핑할 수 있도록 이번 행사를 기획했다”며 “다이소데이에 대한 고객님들의 높아지는 관심에 보답하기 위해, 앞으로 더욱 다양한 상품과 콘텐츠를 준비할 계획”이라고 말했다.