다이소, ‘DIY 인형만들기 기획전’ 진행

아성다이소가 ‘DIY 인형만들기 기획전’을 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 기획전에서는 모루인형 만들기세트, 펠트인형 만들기세트, 만들기 소품 등 20여 종의 상품을 선보인다. 직접 인형을 만들어 취미로 즐기거나 가방 장식 등 패션 아이템으로 활용할 수 있도록 구성했다.

모루인형 만들기세트는 털실이 달린 철사 형태의 모루를 꼬고 엮어 인형을 완성하는 방식이다. 복슬한 뽀글이 재질과 풍성하게 뻗치는 재질 두 종류로 구성됐으며, 블랙·핑크·화이트 등 다양한 색상을 선택할 수 있다. 블랙 컬러 모루로는 고양이 인형, 핑크 컬러 모루로는 토끼 인형 등을 만들 수 있도록 구성품과 설명서를 포함했다.

(사진=아성다이소)

펠트인형 만들기세트는 양모를 도안에 맞춰 뭉친 뒤 바늘로 찔러 형태를 만드는 방식이다. 복잡한 바느질 없이 작업할 수 있으며, 디즈니 캐릭터를 포함한 다양한 동물 도안 상품을 판매한다. 완성된 인형은 인테리어 소품이나 키링 형태로 활용할 수 있다.

이와 함께 별, 구슬, 하트, 알파벳 등 다양한 형태의 비즈 만들기 소품도 마련했다. 비즈를 활용해 인형 장식용 목걸이나 팔찌, 마스크걸이 등을 만들 수 있으며, 늘어나는 스트랩을 활용해 휴대전화 장식으로도 사용할 수 있다.

아성다이소 관계자는 “직접 만들고 꾸미는 DIY 취미용품에 대한 관심이 꾸준히 이어지고 있다”며 “앞으로도 부담 없이 즐길 수 있는 다양한 취미 상품을 균일가로 선보이겠다”고 말했다.