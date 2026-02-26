다이소, ‘국민득템 천원의 행복 기획전’ 진행

균일가 생활용품점 아성다이소가 ‘국민득템 천원의 행복 기획전’을 진행한다고 26일 밝혔다.

이번 기획전은 주방용품, 청소용품, 위생용품 등 극가성비의 생활용품으로 기획한 ‘국민득템’과 천원으로 만나는 놀라운 가치를 가진 ‘천원의 행복’으로 총 400여 상품을 구성했다. 현재 전국 다이소 400여 매장에서는 독립 기획코너로 선보이고, 향후 전 매장으로 확대할 계획이며 다이소몰에서도 만나볼 수 있다.

‘국민득템’은 가성비가 뛰어난 다이소 상품 중에서도 특히 압도적인 극가성비를 자랑하는 상품으로 마련했다. 기존 판매율이 높은 상품에 대해 같은 가격으로 입수를 강화하거나 품질을 강화했다. ‘디자인 종이컵(184ml)’은 500원에 40개입을 50개입으로 증량했고, 1000원에 80개입을 100개입으로 늘렸다.

아성다이소 이마트고덕점 ‘국민득템 천원의 행복’ 코너

‘테이크아웃 종이컵’은 5000원 100개입에서 120개입으로 증량했고, 두께도 늘려 사용 편의성도 강화했다. ‘일회용 배수구망 50매’는 1000원 상품으로 45매 상품을 50매로 증량하고, 마감을 일반 봉제에서 2중 고주파 봉제로 강화하면서도 가격은 그대로 유지했다. ‘New 맘스크린 위생장갑’은 기존 70매에서 80매로 늘리고, 장갑의 두께를 23mic에서 25mic로 높여 품질을 강화했다.

‘천원의 행복’은 1000원으로 놀라운 가치를 구매할 수 있는 상품으로 구성했다. 다이소 전체 상품 중 판매 가격이 1000원인 상품이 약 50% 정도로 다이소에서 ‘천원’짜리 상품은 남다른 의미를 가진다.

적은 돈으로도 누구나 부담 없이 쇼핑의 재미를 느끼고, 소중하게 대접받기를 바라는 마음에 아성다이소에서는 ‘천원’상품을 전체 상품 중 가장 비중 높게 운영하고 있다. ‘네오셀 건전지’는 24년 한국소비자원에서 ‘가성비 최우수 건전지’로 선정이 됐을 정도로 놀라운 가치를 보여줬다. AA형 4개입 1000원, AAA형 4개입 1000원으로 다이소에 방문하면 꼭 구매하면 좋을 아이템이다. ‘라운드 논슬립 옷걸이 5개입’, ‘미니 캔버스 10X10cm’, ‘지퍼백 치실 70개입’ 등 다양한 카테고리에서 천원 이상의 가치를 담은 상품들을 담았다.

‘국민득템’과 ‘천원의 행복’은 상시 운영하며 상품을 강화할 계획이다. 해당 코너는 다이소 상품 중에서 품질, 가격, 기능, 디자인 측면에서 가장 뛰어난 상품을 엠디들이 엄선한 것으로 매달 압도적인 가성비와 놀라운 가격의 신상품을 선보일 계획이다.

아성다이소 관계자는 “고물가 시대가 길어질수록 가성비가 높은 상품을 찾는 사람들이 늘어날 것”이라며, “앞으로도 다이소는 압도적인 극가성비로 고객님들께 놀라운 가치를 전달할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.