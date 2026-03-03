다이소몰, 새학기 뷰티 신상 행사…4일간 350여 종 판매

아성다이소가 운영하는 다이소몰이 개강 시즌을 맞아 ‘Daiso-DAY 새학기 뷰티 신상’ 행사를 진행한다.
3일 다이소에 따르면 이번 행사는 이날부터 오는 6일까지 4일간 열린다. 매일 오전 9시에 뷰티 신상품을 공개하는 ‘새학기 뷰티 신상 오픈런’과 트렌드 상품 및 MD 추천 제품을 모은 ‘MD’s PICK’으로 구성되며, 행사 기간 약 350여 종을 판매한다.
오픈런 첫날인 3일에는 ‘플레이 101 바이 에뛰드’ 베이스·립·아이브로우 17종과 ‘보브’ 베이스·쿠션·립 13종을 선보인다. 다이소 측은 ‘플레이 101 바이 에뛰드 물광톡 틴트’ 등 일부 제품을 대표 상품으로 소개했다. 또 지난 1월 출시 이후 품절이 잦았던 ‘줌 바이 정샘물’ 제품도 특별 입고해 판매한다.
4일에는 ‘정직한 실험실’ 헤어 클리닉 5종, 5일에는 ‘모제림’ 샴푸·두피케어 7종을 순차적으로 공개한다. 마지막 날인 6일에는 ‘홀베리’ 유기농 레몬생강즙·레몬자몽즙·레몬즙을 판매할 예정이다.
‘MD’s PICK’은 개강 메이크업 룩을 위한 큐레이션으로 ‘뷰티 툴’, ‘미니멀 뷰티템’, ‘데일리 스킨 루틴’ 등으로 나눴다. 다이소몰 앱에서는 2만원 이상 구매 시 배송비 50% 할인 쿠폰도 제공한다.
아성다이소 관계자는 “개강을 맞아 뷰티 신상품을 만나볼 수 있는 장을 마련했다”며 “앞으로도 쇼핑의 재미와 만족도를 높이기 위한 다양한 행사를 계속 진행할 계획”이라고 말했다.