영풍, 정기주총서 회사 측 안건 모두 가결…KZ정밀 제안은 부결

영풍이 정기 주주총회에서 지배구조 개편과 이사회 재편 관련 안건을 원안대로 처리하며 경영 안정화에 무게를 실었다.

영풍은 25일 서울 강남구 영풍빌딩에서 제75기 정기 주주총회를 열고 회사 측이 상정한 안건을 모두 가결했다고 밝혔다. 반면 소수주주 KZ정밀이 제안한 안건은 모두 부결됐다.

이번 주주총회에서는 제75기 재무제표 승인, 정관 일부 변경, 이사 및 감사위원 선임, 이사 보수한도 승인 안건 등이 다뤄졌다.

2026년 3월 25일 서울 강남구 영풍빌딩에서 영풍 제75기 정기주주총회가 진행되고 있다. (사진=영풍)

영풍은 이번 주총에서 상법 개정 취지를 반영해 ‘독립이사’ 명칭을 정관에 반영하고, 이사 임기 변경 안건도 통과시켰다. 또 분리 선출 감사위원 수를 2인으로 확대하는 안건도 가결됐다.

이사 선임 안건도 원안대로 처리됐다. 권홍운 사내이사를 비롯해 박정옥·최창원·허성관 사외이사가 선임됐고, 전영준·허성관 사외이사는 감사위원이 되는 사외이사로 선임됐다. 박정옥 이사도 감사위원으로 선임됐다.

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반면 KZ정밀이 제안한 현물배당 도입, 분기배당 도입 등 정관 변경 안건은 모두 부결됐다. KZ정밀은 앞서 영풍 정기주총을 앞두고 감사위원 분리 선출 확대와 현물배당 근거 신설 등을 담은 주주제안을 요구한 바 있다.

영풍 관계자는 "이번 주주총회 결과는 회사의 경영 안정성을 유지하고 지배구조를 투명하게 개선하려는 이사회의 의지에 주주들이 신뢰를 보내준 것"이라며 "새롭게 구성된 이사회를 중심으로 환경 규제 이행과 사회공헌 등 ESG 경영을 강화하고, 지속 가능한 성장을 통해 주주가치 제고에 최선을 다하겠다"고 말했다.