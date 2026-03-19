영풍 "고려아연 주총 쟁점은 실적 아닌 지배구조”

오는 24일 정기 주주총회를 앞두고 고려아연과 영풍·MBK 연합 간의 경영권 분쟁이 격화되는 가운데, 영풍 측이 자사 실적 부진 논란에 대해 선을 긋고 나섰다. 영풍은 최근 거론되는 실적 변수가 이번 주총의 본질적인 쟁점과는 거리가 멀다는 입장이다.

영풍은 19일 "고려아연 주주총회의 핵심은 과거 실적 비교가 아니라 지배구조와 주주가치 훼손 여부에 대한 판단"이라며 "영풍의 실적을 주요 변수로 언급하는 것은 본질과 다소 거리가 있는 해석"이라고 주장했다. 이어 "시장이 주목하는 고려아연의 핵심 리스크는 영풍이 아니라 최윤범 회장의 사법 리스크와 의사결정 구조 관련 우려"라고 덧붙였다.

영풍은 이 같은 주장의 근거로 의결권 자문기관들의 권고 내용을 제시했다. 영풍에 따르면 한국ESG기준원(KCGS)은 최윤범 회장의 사내이사 재선임 안건과 최 회장 측이 추천한 감사위원회 위원, 감사위원이 되는 사외이사 선임 안건 등에 대해 반대를 권고했다.

KCGS는 고려아연이 최 회장의 중학교 동창인 지창배 대표가 설립한 원아시아파트너스에 약 5600억원을 출자한 점을 문제로 지적했다. 영풍은 KCGS가 고려아연의 6개 펀드 평균 출자 지분율이 96.7%에 달해 일반적인 LP 투자와는 차이가 있다고 봤으며, 개인적 관계가 의사결정에 영향을 미쳤을 가능성을 언급했다고 전했다. 또한 해당 투자가 이사회 검토 없이 진행된 점도 지배구조상 우려 요인으로 제시됐다고 설명했다.

KCGS는 이그니오홀딩스 인수와 관련해서도 절차적 정당성과 리스크 검토 측면에서 우려를 제기했다. 영풍은 KCGS가 고려아연의 원아시아파트너스 투자 손실 누락, 이그니오홀딩스 가치평가 문제와 관련한 금융감독원 감리 진행 상황도 언급했다고 밝혔다. 아울러 2024년 10월 자사주 공개매수 직후 추진된 2조 5000억원 규모 일반공모 유상증자와 상호주 형성을 통한 영풍 측 의결권 제한 시도 역시 주주권익 침해 소지가 있다고 봤다고 덧붙였다.

글로벌 의결권 자문사 ISS도 최윤범 회장의 사내이사 재선임 안건에 반대를 권고했다. 영풍은 ISS 역시 이번 주총에서 지배구조와 내부통제 문제를 주요 쟁점으로 판단했다고 전했다.

영풍은 최근 언론 보도를 언급하며 최 회장의 개인 투자와 고려아연의 투자 대상 간 연관성 문제도 제기했다. 영풍은 최 회장이 개인적으로 투자한 일부 회사들에 대해 이후 고려아연 자금이 사모펀드를 통해 투입되는 구조가 반복됐다는 보도가 있었다고 지적했다.

보도에 따르면 고려아연은 원아시아파트너스를 통해 엔터테인먼트 기업 4곳에 약 800억원을 투자했고, 별도로 200억원을 청호컴넷 자회사 매각 과정에 투입했다. 영풍은 이들 투자처가 최 회장이 개인 투자조합을 통해 선행 투자한 곳들과 겹친다고 주장하며, 이에 대해 이해상충 우려가 제기될 수 있다고 밝혔다. 또한 이러한 구조가 상장사 자금 운용의 공정성과 독립성 논란으로 이어질 수 있다고 주장했다.

영풍은 “의결권 자문기관들이 최윤범 회장 선임 안건에 반대 의견을 낸 것은 현 경영진의 의사결정 구조에 대한 우려가 반영된 결과로 본다”며 “이번 주주총회는 지배구조와 주주권익 문제를 점검하는 계기가 돼야 한다”고 강조했다.

또한 영풍은 최근 유사한 기사들이 비슷한 시점에 잇달아 보도된 데 대해서도 의문을 제기했다. 기사 구조와 표현이 유사한 점 등을 고려할 때 특정 이해관계자의 시각이 반영됐을 가능성이 있다는 주장이다.

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영풍은 “사실관계와 다른 정보 유포나 시장을 혼란에 빠뜨릴 수 있는 행위에 대해서는 법과 원칙에 따라 대응할 방침”이라고 밝혔다.

한편, 이날 고려아연은 국내외 의결권 자문사 7곳 중 5곳은 고려아연 측이 추천한 이사 후보 2명인 최윤범 회장과 황덕남 사외이사에 대해 찬성을 권고했다고 밝혔다. 주총 안건 중 하나인 이사 수 선임안에 대해서는 7개 자문사 모두 고려아연 측의 ‘이사 5인 선임안’에 찬성을 권고했다.