의결권 자문사 7곳, 고려아연 '이사 5인 선임안' 찬성 권고

국내외 의결권 자문사 7곳이 오는 24일 열리는 고려아연 정기주주총회를 앞두고 의안 분석 보고서를 내놓은 가운데, 전반적으로 고려아연 회사 측이 제안한 안건에 대해 비교적 우호적인 권고를 내놓은 것으로 나타났다.

19일 기준 고려아연 정기주총 관련 보고서를 발표한 의결권 자문사는 글래스루이스, ISS, 서스틴베스트, 한국ESG연구소, 한국ESG평가원, 한국의결권자문, 한국ESG기준원 등 7곳이다.

이 가운데 글래스루이스, 서스틴베스트, 한국ESG연구소, 한국ESG평가원, 한국의결권자문 등 5곳은 고려아연 측이 추천한 이사 후보 2명인 최윤범 회장과 황덕남 사외이사에 대해 찬성을 권고했다. 이들 가운데 한국ESG연구소를 제외한 4곳은 MBK·영풍 측이 추천한 박병욱, 최연석, 최병일, 이선숙 후보 4명 전원에 대해 반대를 권고했다.

고려아연 온산제련소 전경 (사진=고려아연)

이번 정기주총 핵심 안건 중 하나인 이사 수 선임안에 대해서는 7개 자문사 모두 고려아연 측의 ‘이사 5인 선임안’에 찬성을 권고했다. 반면 MBK·영풍 측이 제안한 ‘이사 6인 선임안’에는 모두 반대를 권고했다.

이는 오는 9월 개정 상법 시행에 따라 분리선출 감사위원 추가 선임이 필요하다는 점이 반영된 것으로 보인다. 회사 측은 이번에 이사 5명을 선임해야 향후 분리선출 감사위원 1명을 추가로 둘 수 있다는 입장이다.

이와 함께 의결권 자문사들은 고려아연 측이 제안한 임의적립금 약 9177억원 미처분이익잉여금 전환, 소수주주 보호 관련 정관 명문화, 분리선출 감사위원 2인 확대를 위한 정관 변경 안건 등에 대해서도 찬성을 권고했다.

미처분이익잉여금 전환 규모는 고려아연 측 안이 MBK·영풍 측 안보다 크다. 고려아연 측 제안 규모는 약 9177억원으로, MBK·영풍 측이 제안한 약 3925억원의 두 배를 넘는다.

고려아연은 이번 주총을 앞두고 실적과 지배구조 개선, 주주환원 정책 등을 주요 근거로 제시하고 있다. 회사는 지난해 역대 최대 매출과 영업이익을 기록했으며, 44년 연속 연간 영업흑자를 달성했다고 밝혔다. 또 미국 내 핵심광물 생산과 관련한 대규모 제련소 투자 계획도 추진 중이다.

지배구조 측면에서는 사외이사가 이사회 의장을 맡도록 정관을 변경했고, 이사회 내 위원회를 사외이사 중심으로 구성했다고 설명했다. 여성 및 외국인 이사를 추가 선임해 이사회 다양성도 확대했다고 밝혔다. 고려아연 사외이사 비중은 68%로, 공정거래위원회 발표 기준 국내 상장사 평균 51%를 웃돈다.

주주환원과 관련해서는 지난해 취득한 자기주식 약 204만주를 전량 소각했고, 2025년 결산 배당으로 주당 2만원을 결정했다고 회사 측은 밝혔다. 또 투자자가 배당액을 확인한 뒤 투자 여부를 판단할 수 있도록 배당기준일도 변경했다고 설명했다.

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고려아연은 주주총회 설명자료를 통해 2019년 3월 22일부터 지난달 25일까지 총주주수익률(TSR)이 465.6%를 기록했다고 밝혔다. 업종 평균 보다 3배 가까이 높다.

고려아연 관계자는 "국내외 의결권 자문사 7곳 중 5곳이 최윤범 회장을 포함한 고려아연 측이 지지하는 이사 후보 전원에 찬성을 권고했다"며 "그러면서 동시에 4개의 기관이 MBK·영풍 측이 추천한 이사 후보에 대해서는 모두 반대를 권고한 점은 고려아연 기업가치와 주주가치 향상을 위해서는 현 경영진 중심 이사회가 흔들림 없이 지속돼야 한다는 의견을 밝힌 것으로 판단한다"고 전했다.