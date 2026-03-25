"AI 때문에 해고하지 말라"…언론이 처음 쓴 AI 시대 계약서

미국 탐사보도 매체 프로퍼블리카에서 이례적인 갈등이 벌어지고 있다. 미국 최대 비영리 뉴스룸 노조 중 하나인 ‘프로퍼블리카 길드(ProPublica Guild)’는 지난 20일(현지시간) 조합원 92%의 찬성으로 파업 찬반 투표를 통과시켰다.

겉으로는 파업을 둘러싼 노사 충돌처럼 보이지만 실상은 다르다. 임금이나 복지 문제가 핵심 쟁점이 아니기 때문이다. 인공지능(AI) 도입 문제를 놓고 팽팽하게 맞서고 있다.

쟁점은 간단하다. AI가 기자를 대체하는 수단이 되어서는 안 된다는 것이다. 노조는 단체협약에 “AI 때문에 해고하지 않는다”는 원칙을 명문화하자고 요구하고 있다. 기술의 한계를 미리 정하자는 제안이다.

경영진은 난색을 표하고 있다. 빠르게 진화하는 AI 기술의 활용 범위를 계약으로 묶는 것은 조직 유연성을 해칠 수 있다는 이유다. 대신 회사 측은 AI로 인해 영향을 받는 직원들에게 더 많은 퇴직 보상을 제공하겠다고 제안했다.

(사진=프로퍼블리카)

취재 과정에 스며드는 AI, 누가 책임질 것인가

이 충돌은 프로퍼블리카만의 문제가 아니다. AI 시대 거의 모든 산업이 곧 마주하게 될 질문이다.

- AI를 어디까지 허용할 것인가.

- 그로 인한 효율성과 비용 절감이익을 누구와 어떻게 나눌 것인가.

언론은 단순한 콘텐츠 생산 산업이 아니다. 신뢰 위에서 작동하는 공적 시스템이다. 따라서 이 질문은 한층 더 무겁다.

탐사보도 전문매체인 프로퍼블리카에서 AI의 역할은 더 민감하다. 탐사보도는 단순한 정보 가공이 아니다. 취재 과정의 판단과 책임, 그리고 결과에 대한 신뢰가 핵심이다. AI가 작성한 문장과 인간 기자의 판단이 섞이기 시작하면, 결국 하나의 질문으로 귀결된다.

“누가 책임질 것인가.”

이 지점에서 AI는 더 이상 생산성 도구가 아니다. 저널리즘의 구조를 흔드는 변수다. 실제로 프로퍼블리카는 그 동안 취재 보도 활동에 AI를 활용한 경우에는 어떤 방식으로 사용했는지 상세하게 공개해 왔다.

대표적인 사례가 2025년 국립과학재단(NSF) 보조금 분석 보도다. 당시 프로퍼블리카는 그 보도를 위해 대규모 언어모델(LLM)을 활용했다. 프로퍼블리카는 기사 게재 이후 AI를 어떻게 활용했으며, 어떤 프롬프트를 입력했는지 상세하게 공개했다. 독자와의 신뢰를 유지하기 위한 선택이었다.

이 지점에서는 노사 간 이견이 크지 않다. 경영진 역시 “독자와의 관계는 신뢰에 기반한다”는 점을 강조해 왔다. 생성형 AI를 투명하게 활용해야 한다는 대원칙엔 이견이 없다는 것이다.

노사협약에 명문화하는 문제 놓고 팽팽한 대립

문제는 그 원칙을 계약으로 명문화할 것이냐는 부분이다. 노조는 신뢰를 지키기 위해서라도 노사협약에 넣어야 한다고 주장한다. 반면 사측은 수년간 유지될 계약에 그 문항을 넣을 경우 유연성을 해치는 족쇄가 될 수도 있다는 입장이다.

지금까지 언론사는 기술 변화 이후에 대응해 왔다. 디지털 전환과 플랫폼 변화가 그랬다. 늘 상황이 발생한 이후에 구조조정이 뒤따랐다. 하지만 이번에는 다르다. 기술이 조직을 바꾸기 전에, 노동이 먼저 그 경계를 설정하려 하고 있다. 기술의 방향을 둘러싼 선제적 개입인 셈이다.

이미 일부 해외 언론사들은 단체협약에 AI 관련 조항을 포함시키기 시작했다. 프로퍼블리카의 이번 갈등은 이 흐름을 한 단계 더 밀어붙이는 사건이다. 어떤 합의가 도출되느냐에 따라 언론 산업 전반의 중요한 선례가 될 가능성이 크다.

AI는 빠르게 발전하고 있다. 그러나 그 기술을 어디까지 허용할 것인지는 인간의 선택에 달려 있다. 이 지점에서 프로퍼블리카 노사의 입장이 명확하게 갈리고 있다.

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노조는 "규칙이 되어야 하고, 계약이 되어야 한다"고 주장한다. 반면 사측은 몇년간 유지해 온 신의성실로 해결할 수 있는 문제란 입장이다. 명문화하지 않아도 충분히 해결할 수 있다는 것이다.

지금 프로퍼블리카에서 쓰이고 있는 것은 단체협약이 아니다. AI 시대 언론의 첫 번째 계약서다.