인용 사라진 '인용의 시대'…AI 검색의 어두운 그림자

검색 시대가 저물고 ‘인용의 시대’가 온다고 한다. 인공지능(AI) 검색과 브라우저는 더 이상 링크를 나열하지 않는다. 질문하면, 정보를 재구성해 답변한다. 이용자는 더 이상 원문을 누르고 들어갈 필요가 없다. 대신 AI 검색 엔진들은 다양한 출처를 충실하게 인용해줄 것이라고 생각한다.

캐나다 맥길대 ‘미디어·기술·민주주의센터’의 'AI 뉴스 감사(AI News Audit)' 란 논문에 따르면, 현실을 이런 기대와는 딴판이다.

니먼랩에 따르면 연구진은 웹 검색 기능을 활성화하지 않은 상태에서 영어와 프랑스어로 된 캐나다 뉴스 기사 2267건을 대상으로 4개의 주요 AI 모델을 테스트했다.

연구 결과 챗GPT, 제미나이, 클로드, 그록 등 주요 생성형 AI 모델들은 뉴스 콘텐츠를 광범위하게 활용하면서도 출처를 거의 밝히지 않는 것으로 나타났다. 기사 내용을 반영한 비율은 54%에서 최대 81%에 이르지만, 출처를 명시한 비율은 1~16%에 불과했다.

제미나이는 보도 반영 비율 81%로 가장 높았지만 출처 명시 비율은 6%에 불과했다. 반면 보도 반영 비율 72%인 클로드는 인용 비율 16%로 가장 높았다. 그록은 보도 반영 비율 59%, 출처 표시 비율 7%로 집계됐다. 가장 심한 것은 챗GPT였다. 챗GPT는 기사 활용 비율은 54%였지만, 출처 표시 비율은 1%였다.

내용은 가져오고, 이름은 지운다. 이것이 지금 AI가 작동하는 방식이다.

캐나다 연구팀이 4개 생성형 AI 모델의 기사 인용 실태를 조사한 결과 인용 실종이 심각한 것으로 나타났다.

AI는 기사를 그대로 복제하지는 않는다. 문장을 바꾸고 구조를 재배열해 새로운 텍스트를 만든다. 형식적으로는 저작권법 법망을 피해 간다. 그러나 결과는 동일하다. 원문을 읽어야 할 독자들을 가로채간다. ‘질문에 대한 답변’이 기사를 대체해버렸기 때문이다.



AI는 언론사 콘텐츠로 답을 만들지만, 대가를 돌려주지 않는다. 그 결과 언론사 트래픽은 줄고, 수익은 사라진다. 콘텐츠는 소비되지만 보상은 이뤄지지 않는다. 시장 자체를 잠식하는 구조다.

이런 구조를 ‘공정 이용’이라고 부를 수 있을까.

더 큰 문제는 ‘인용 실종’이 미필적 고의에 가깝단 점이다. 연구진이 AI 모델들에게 “출처를 명시하라”는 취지로 명령하자 인용 비율이 90% 수준으로 높아졌다. 인용을 못하는 것이 아니라, 안하고 있다는 의미다. 설계 자체가 ‘제대로’ 인용하지 않도록 돼 있기 때문이다.

이런 구조에선 ‘인용의 시대’라는 말이 공허한 구호에 불과하다. 겉으로는 모든 정보가 인용을 통해 재구성되는 것처럼 보이지만, 실제로는 출처가 제대로 드러나지 않는다.

인용 불평등도 심각한 수준이다. 이번 연구결과 AI 모델들은 소비자들이 이미 익숙한 매체를 인용하는 경향이 있는 것으로 나타났다. 니먼랩은 "유료 매체나 중소 지역 매체들은 독자적인 보도를 하더라도 더 적게 인용될 가능성이 많다"고 지적했다.



AI는 묻지 않고 가져온다. 충분히 설명하지만, 기본 자료를 제공한 언론사에는 제대로 돌려 주지 않는다. 인용의 시대가 아니다. 책임 없는 인용의 시대다.

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지금 필요한 것은 선언이 아니라 원칙이다. 정보를 가져왔다면 적절한 가치를 돌려 줘야 한다. 그래야만 거대 AI 기업과 언론사가 지속 가능한 상생 생태계를 만들 수 있다.

캐나다 연구 결과는 이런 기본 원칙 실종 현장을 적나라하게 보여주는 것 같아 씁쓸한 느낌이다.