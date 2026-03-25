갈매기 공세 비상…"가짜 눈 그려 넣었더니 안 오네"

유럽 각지에서 갈매기가 도심에 출몰해 음식을 빼앗는 사례가 늘고 있는 가운데, 음식 포장 용기에 ‘가짜 눈’을 그려 넣는 것만으로 이들의 접근을 억제할 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

영국 엑서터대학교 생태·보존센터의 로라 켈리 부교수는 최근 비영리 학술매체 더컨버세이션에 유럽 세그로 갈매기를 대상으로 한 연구 결과를 발표했다.

음식 포장 용기에 가짜 눈을 그려 넣어 갈매기의 접근을 막았다는 연구 결과가 나왔다. (사진=픽사베이))

연구에 따르면 음식 포장 용기에 눈 모양을 표시하는 것만으로 일부 갈매기의 음식 탈취 행동을 효과적으로 줄일 수 있는 것으로 나타났다.

이번 실험은 갈매기가 자신을 바라보는 존재가 있을 경우 먹이에 더 신중하게 접근한다는 과거 연구를 토대로 진행됐다.

가짜 눈이 있는 식품 용기와 없는 식품 용기의 모습 (사진=로라 캘리 CC BY)

연구진은 갈매기 피해가 빈번한 영국 콘월 해안 마을에서 작년 여름 실험을 진행했다. 눈 모양 스티커를 부착한 음식 용기와 일반 용기를 약 2m 간격으로 배치한 뒤 갈매기의 반응을 관찰한 결과, 눈이 있는 용기에는 접근 속도가 느리고 쪼는 빈도도 낮은 것으로 확인됐다.

또한 30마리의 갈매기를 대상으로 동일한 조건에서 반복 실험을 진행한 결과, 눈 표시가 있는 용기에는 약 절반의 개체가 접근하지 않은 것으로 나타났다.

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연구팀은 향후 식품 판매업체와 협력해 눈 모양이 적용된 테이크아웃 용기를 실제 환경에 도입하고, 보다 대규모 조건에서 효과를 검증할 계획이다.

이미 눈 모양 표식은 농작물 보호나 어망, 공항 등에서 조류 접근을 막는 용도로 활용되고 있다. 연구진은 인간 역시 다른 동물과 마찬가지로 ‘눈’에 민감하게 반응하는 경향이 있어, 자전거 도난 감소나 기부 증가와 같은 사례에서도 유사한 효과가 확인된 바 있다고 설명했다.