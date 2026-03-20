강아지에게 가장 묻고 싶은 말..."지금 행복하니?"

만약 강아지와 10분 간 대화가 가능하다면 무엇을 가장 묻고 싶을까. 사람들은 지금 행복한지, 아픈곳은 없는지 등을 묻고 싶어했다.

데이터 컨설팅 기업 피앰아이(PMI)가 ‘국제 강아지의 날’(3월 23일)을 맞아 전국 만 19~59세 남녀 2733명을 대상으로 인식 조사를 실시, 그 결과를 20일 공개했다.

조사 결과 우리 사회의 반려견 인식은 단순한 애호를 넘어 ‘책임’과 ‘정서적 교감’ 중심으로 확장되는 경향을 보였다.

귀여움에서 책임으로… 반려견 인식 변화

3월23일은 국제 강아지의 날이다. (제공=클립아트코리아)

강아지를 바라보는 관점에 대해 묻는 질문에 ‘책임감이 따르는 보살핌의 대상’(23.3%)이 가장 높은 응답을 차지했다. 이어 ▲이웃이 키우는 귀여운 동물(23.1%) ▲가족처럼 소중한 존재(22.6%) ▲삶의 즐거움을 함께하는 친구, 동반자(16.8%) ▲아직은 조심스럽거나 낯선 존재(14.2%) 순으로 나타났다. 이는 반려견을 단순히 귀여운 존재로 인식하기보다, 함께 살아가는 존재로서 책임을 수반하는 관계로 바라보는 경향이 확대되고 있음을 보여준다.

펫티켓 평가 엇갈려… “부족하다” 38.9%, “잘 지켜진다” 34.5%

우리 사회의 펫티켓(반려동물 동반 시 지켜야 할 사회적 예절) 수준에 대해서는 평가가 팽팽하게 엇갈렸다.

‘부족하다’는 응답이 38.9%로 가장 높았으며, ‘잘 지켜지고 있다’(34.5%), ‘보통 수준이다’(26.6%)가 뒤를 이었다. 배변 처리, 목줄 착용 등 기본적인 규범에 대한 요구가 여전히 높은 만큼, 반려 인구 증가 속도에 걸맞은 성숙한 시민 의식 형성이 과제로 남았다.

1만원 주어진다면?… 10명 중 4명 유기견 보호 단체 기부 선택

강아지의 날 기획 조사 결과.

‘국제 강아지의 날에 1만원이 주어진다면 어디에 사용할 것인지’에 대해 묻자, ‘유기견 보호 단체 기부’(41.0%)가 가장 높은 응답을 기록했다.

또 유기견 문제 해결 방안으로는 ‘책임 있는 반려 문화 확산’(34.0%)이 가장 높게 나타났으며, ▲유기 행위 처벌 강화(25.1%) ▲반려동물 등록 관리 강화(19.8%) ▲보호시설 및 구조 시스템 강화(11.1%) ▲입양 문화 확대(10.0%) 순으로 뒤를 이었다. 이는 제도적 규제나 처벌뿐 아니라, 일상 속 인식과 행동 변화 역시 중요한 요소로 인식되고 있음을 보여준다.

강아지와 10분 대화할 수 있다면...“지금 행복한지” 궁금해

강아지와 10분 동안 대화할 수 있다면 지금 행복한지, 아픈 곳은 없는지, 사람에게 바라는 건 뭔지 등을 묻고 싶다고 답했다.(제공=클립아트코리아)

‘강아지와 10분 동안 대화할 수 있다면 무엇이 가장 궁금한지’에 대해 묻자, ‘지금 행복한지’(31.3%)가 가장 높은 응답을 기록했다. 이어 ▲아픈 곳은 없는지(25.2%) ▲사람에게 바라는 것(24.4%) ▲혼자있을 때 무엇을 하는지(10.5%) ▲길에서의 기억은 어떤지(8.6%) 순으로 나타났다.

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행동이나 훈련보다 감정 상태와 삶의 만족도를 묻고 싶다는 응답이 높은 비중을 차지한 점이 특징적이다. 이는 반려견을 단순한 관리 대상이 아닌, 감정을 공유하는 존재로 인식하는 관계가 확산되고 있음을 시사한다.

피앰아이 관계자는 “이번 조사를 통해 반려견에 대한 인식이 ‘책임’과 ‘관계’ 중심으로 변화하고 있는 흐름을 확인할 수 있었다”며 “국제 강아지의 날을 계기로 반려 문화에 대한 사회적 논의가 더욱 확대되기를 기대한다”고 밝혔다.