댄스왕 앵무새, 춤 동작 30가지 알고 있다

소셜 미디어와 유튜브에는 신나는 음악에 맞춰 춤 추는 앵무새의 영상을 쉽게 찾을 수 있다. 이렇게 춤에 능한 앵무새가 약 30개의 독특한 춤 동작을 알고 있다는 연구 결과가 나왔다고 주목된다고 IT매체 아스테크니카가 최근 보도했다.

호주 찰스스터트 대학(CUS) 연구진은 유튜브, 페이스북, 틱톡 등에서 춤추는 앵무새 영상을 분석해 독특한 춤 동작을 분석했다. 해당 연구 결과는 6일 국제학술지 플로스원(PLoS ONE)에 실렸다.

앵무새가 음악에 맞춰 춤을 추는 모습 (영상=유튜브 @BirdLoversOnly)

연구진은 앵무새의 춤 동작을 분석하기 위해 제일 먼저 영상들을 수집했다. 이를 위해 음악이 삽입된 영상이 아닌 음악이 흐르는 가운데 앵무새가 춤추는 영상, 최소 2가지 이상의 춤 동작을 취하는 앵무새 영상, 춤추는 동작을 잘 알아볼 수 있는 영상, 모두 다른 앵무새가 등장하는 영상 등 조건을 충족하는 영상들을 모았다.

이를 통해 총 45마리의 춤추는 앵무새 영상 45개를 확보해 이를 분석하여 구체적인 춤 동작을 찾아냈다. 또, 2019년 발표된 논문에 기술된 16가지 앵무새 춤 동작을 바탕으로 ‘춤추는 행동 목록(dancing ethogram)’을 개발해 새로운 동작을 정의해 30개의 동작을 추려냈다.

앵무새들이 가장 흔하게 추는 춤 동작 10가지 (출처=Lubke et al., 2025, PLOS One/CC-BY 4.0)

또, 연구진은 호주 와가와가 동물원의 세 가지 종류의 앵무새 6마리의 행동을 분석해 음악이 이 동물원 앵무새에게도 연구진이 정의한 춤 동작을 유발하는지도 알아봤다.

그 결과 알려진 21종의 앵무새 중 10종에서 춤추는 행동이 관찰됐다. 춤 동작 중 가장 흔한(전체의 약 50%) 동작은 몸을 아래로 향하는 것이었고 그 다음은 옆으로 기울이는 동작(43%)이었으며, 날개만 움직이는 동작은 가장 드물게 나타났다.

또한 여러 앵무새는 독특한 방식으로 다양한 움직임을 결합해 자신만의 독특한 스타일을 개발했다. 일부 종들은 유사한 움직임을 보였지만, 큰유황앵무(sulphur-crested cockatoo)는 다른 종에서는 찾아볼 수 없는 3가지 동작을 보였다. 반원형으로 낮게 움직이고, 반원형으로 높이 솟아오르면서 볏을 세우는 움직임, 머리와 발이 동시에 움직이는 것이었다.

관련기사

이전 연구들은 앵무새의 춤이 구애 행위와 관련이 있을 수 있으며, 주인과 상호작용하는 방식일 수 있다고 추정해왔다. 하지만 이번 연구 저자들은 춤 동작을 유발하는 데 있어 주인이 어떤 역할을 한다는 것에 대해 회의적이라고 밝혔다.

해당 논문 공동 저자인 CSU 라파엘 프레 이레는 "인간의 춤과 유사하기 때문에 앵무새의 인지 및 감정 과정이 잘 발달되어 있다는 주장을 부정하기는 어렵다”며, “앵무새에게 음악을 들려주는 것은 앵무새의 복지를 향상시킬 수 있다"고 밝혔다. 또, 이번 연구가 조류의 복잡한 인지 과정에 대한 통찰력을 제공할 수 있다고 덧붙였다.