암컷 두고 수컷 게와 싸운 로봇 게의 최후

암컷 게의 관심을 끌기 위해 수컷 농게가 어떻게 행동하는 지 알아보기 위해 3D 프린터로 만든 로봇 게가 현장에 투입됐다고 과학전문매체 라이브사이언스, 인터레스팅엔지니어링이 최근 보도했다.
영국 엑서터 대학 동물행동연구센터(CRAB) 등 공동 연구진은 ‘웨이비 데이브(Wavy Dave)’라는 이름의 로봇 게를 직접 제작했다. 이 로봇 게는 3D 프린터로 인쇄된 몸체와 흔들리는 발톱을 가지고 있다. 해당 연구 결과는 지난 6일 영국 왕립학회 회보 생물과학 B에 실렸다.
짝짓기 철이 되면 농게류 수컷들은 ‘나 좀 봐줘’ 하는 것처럼 큰 집게발을 위 아래로 흔들며 매력을 발산한다. 암컷 농게는 일반적으로 집게발이 크고 빠르게 흔드는 수컷을 선호한다. 수컷에 매력을 느낀 암컷 게는 수컷의 굴 속으로 함께 들어간다.
이번에 개발된 로봇 게는 농게들이 살고 있는 포르투갈 남부의 갯벌에 투입됐다. 로봇 게는 실제 수컷 농게처럼 집게 발을 휘두르도록 프로그램 돼 있어 연구진들은 로봇 게가 등장했을 때 실제 수컷 게가 어떤 반응을 보이는 지 관찰할 수 있었다.
해당 논문 제1저자 영국 스코트랜드에 위치한 BioSS 연구소 조 와일드 박사는 "많은 동물들이 근처에 경쟁자가 있으면 성적 과시 행동을 조절한다는 사실은 알려져 있으나 실제 경쟁자의 과시 행동에 어떻게 반응하는지에 대해서는 알려진 바가 적다"고 말했다.
로봇 게는 실제 수컷 게가 모여있는 굴로부터 30cm 떨어진 곳에 배치했다. 그런 다음 카메라 두 대를 사용해 진짜 게들이 경쟁자 로봇 게가 나타났을 때 어떻게 반응하는지를 확인했다.
웨이비 데이브가 집게발을 흔들자, 근처에 있던 수컷 농게들이 더 민첩하게 움직였고 수컷 게들은 발을 더 오랫동안 흔들었으며 굴 속으로 들어가는 경향도 적었다. 흥미롭게도, 이러한 반응은 로봇 게가 더 작은 발을 가졌을 때 특히 두드러졌다.
와일드 박사는 "가게를 운영하고 있는데 경쟁사들이 너무 싸게 팔기 시작하면 사업 운영 방식을 바꿔야 할 수도 있다. 남성들이 여성을 유혹하려는 신호를 보내는 것도 마찬가지일 수 있다. 연구에 따르면 수컷 게들은 실제로 이런 경쟁에 반응하는 것으로 나타났다"고 설명했다.
실제 게들은 로봇 경쟁자의 발이 더 클 경우 경쟁에 더 소극적으로 임했다. 이는 경쟁이 패배로 끝나거나 공격받을까 봐 두려워하기 때문일 수 있다고 연구진은 설명했다. 또, 수컷 게는 경쟁자의 행동에 따라 행동을 바꾸며, 성공 가능성이 더 높을 때 더 많은 힘을 쓰는 것으로 나타났다.
하지만 모든 상호작용이 과학적이지는 않았다. 어떤 게들은 로봇 게와 당당히 맞섰다. 특히 사나운 수컷 게 하나가 로봇 게를 공격해 그의 발을 뽑아내면서 실험이 종료됐다.
와일드는 "암컷 게들은 로봇 게가 좀 이상하다는 것을 알아챘고, 몇몇 수컷들은 그와 싸우려고 했다. 한 수컷이 웨이비 데이브의 발톱을 뽑아내어 쓰러뜨렸다. 우리는 그 실험을 포기하고 로봇을 재부팅해야 했다"라고 밝혔다.