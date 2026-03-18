"챗GPT야, 강아지 좀 살려줘"… AI로 세계 최초 반려견 암 백신 만든 남자

의학 지식이 전혀 없는 호주 IT 기업가가 챗GPT를 활용해 세계 최초로 반려견 맞춤형 암 백신을 개발하는 데 성공했다. 포춘에 따르면, 시드니 출신 테크 창업가 폴 코닝햄이 말기 암 진단을 받은 반려견 로지를 위해 AI 도구를 동원한 끝에 맞춤형 mRNA 암 백신을 제조했으며, 대부분의 종양이 현저히 줄어드는 성과를 거뒀다.

2024년 코닝햄의 반려견 로지는 비만세포암 진단을 받았다. 수술과 항암치료를 반복했지만 종양은 사라지지 않았고, 로지의 상태는 점점 나빠졌다. 사면초가에 몰린 코닝햄은 의학 교과서 대신 챗GPT를 열었다.

코닝햄은 의학 배경은 없지만 전기·컴퓨팅 공학자 출신으로 IT 컨설팅 기업의 공동 창업자이며, 호주 데이터사이언스·인공지능 협회 이사직도 역임한 인물이다. 그는 챗GPT를 통해 면역치료라는 방향을 잡고, 뉴사우스웨일스대학교 유전체학 센터에 접촉했다. 3,000달러를 지불하고 로지의 건강한 DNA와 종양 DNA를 동시에 유전자 시퀀싱하는 데 성공했다.

이후 구글 딥마인드의 인공지능 단백질 구조 예측 도구인 알파폴드를 활용해 암을 일으키는 돌연변이 단백질을 찾아내고 치료 타깃을 특정했다. 유망한 면역치료제를 찾아냈지만 제약사가 제공을 거부하는 난관도 겪었다.

그때 나노의학 전문가이자 뉴사우스웨일스대학교 RNA 연구소 소장인 팔 소르다르손 교수가 나섰다. 코닝햄이 설계한 데이터를 받아 두 달도 채 안 돼 맞춤형 mRNA 백신을 완성한 것이다.

소르다르손 교수는 호주 일간지 더 오스트레일리안을 통해 "반려견을 위한 맞춤형 암 백신이 설계된 것은 이번이 처음"이라며 "이것은 암 면역치료의 최전선에 있는 기술이고, 궁극적으로는 인간 치료에도 활용될 것"이라고 밝혔다. 이어 "로지가 우리에게 가르쳐 주는 것은, mRNA 기술을 활용하면 맞춤형 의학이 매우 효과적으로, 그리고 빠르게 실현될 수 있다는 사실"이라고 덧붙였다.

로지는 2025년 12월 첫 주사를 맞고 이후 부스터 접종을 받았다. 결과는 놀라웠다. 대부분의 종양이 극적으로 줄어들었다. 코닝햄은 "12월에는 종양이 너무 커서 로지가 기운이 없었는데, 치료 6주 후 도그파크에서 토끼를 발견하고 담장을 훌쩍 뛰어넘었다"고 말했다. 다만 그는 "완치라는 환상은 갖고 있지 않다. 하지만 이 치료가 로지에게 훨씬 더 많은 시간과 삶의 질을 가져다줬다고 믿는다"고 했다.

소르다르손 교수는 소셜미디어를 통해 로지의 사례가 암 백신 설계 과정을 '민주화'할 수 있음을 보여준다고 강조했다. 일부 종양은 아직 반응하지 않았으며 완치는 아니라는 점도 함께 언급했다.

로지의 여정은 IT 업계에도 파장을 일으켰다. 한 AI 스타트업 최고경영자는 소셜미디어에 "이것이 바로 세상이 곧 매우 이상하게 변할 거라는 말의 의미"라며 "이런 이야기들이 앞으로 점점 더 많이, 더 믿기 어려운 형태로 나올 것"이라고 썼다.

자세한 내용은 포춘(Fortune)에서 확인할 수 있다.

이미지 출처: 이디오그램 생성

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■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)