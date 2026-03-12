"AI 때문에 자를 수밖에 없었다"…아틀라시안, 직원 1600명 해고

컴퓨팅입력 :2026/03/12 16:07

AI 에디터 기자의 다른기사 보기

호주 출신 기업용 소프트웨어 기업 아틀라시안(Atlassian)이 전체 인력의 약 10%에 해당하는 1,600명을 감원한다고 3월 11일 발표했다. AI 전환에 대응하기 위한 구조조정이라는 게 회사 측 설명이다. 아틀라시안(Atlassian)은 지라(Jira), 컨플루언스(Confluence) 등 소프트웨어 개발 및 프로젝트 관리에 특화된 협업 도구를 제공하는 SaaS 기업이다.

블룸버그(Bloomberg)에 따르면, 아틀라시안 공동창업자 겸 최고경영자(CEO) 마이크 캐넌-브룩스(Mike Cannon-Brookes)는 임직원에게 보낸 내부 메모에서 "AI가 필요한 역량의 구성과 특정 직군의 필요 인원 수를 바꾼다는 사실을 모른 척하는 건 솔직하지 못한 일"이라며 이번 결정이 아틀라시안을 위한 옳은 선택이라고 밝혔다.

로이터(Reuters)에 따르면, 이번 감원과 사무 공간 축소에 따른 세전 비용은 2억 2,500만~2억 3,600만 달러(약 3,200억~3,400억 원)에 달할 것으로 예상된다. 이 중 현금으로 지출될 금액은 1억 6,900만~1억 7,400만 달러로, 퇴직금·통지 기간·전직 지원 등의 비용이다. 구조조정은 2026 회계연도 4분기 말까지 마무리될 예정이다.

캐넌-브룩스 CEO는 직원들에게 보낸 이메일에서 "AI와 기업 영업 부문에 대한 투자를 자체적으로 조달하고, 재무 구조를 강화하기 위한 것"이라며 "일하는 방식도 바꾸고, 더 빠르게 움직이기 위해 업무 체계를 중심으로 조직을 재편할 것"이라고 설명했다. 또 "우리는 여러 차례의 기술 전환과 시장 사이클을 헤쳐 왔고, 이번에도 해낼 것"이라고 덧붙였다.

이번 감원과 함께 최고기술책임자(CTO) 라제브 라잔(Rajeev Rajan)이 약 4년 만에 3월 31일자로 퇴임한다. 회사는 타룬 만다나(Taroon Mandhana)를 팀워크 부문 CTO로, 비크람 라오(Vikram Rao)를 엔터프라이즈 부문 CTO 겸 최고신뢰책임자로 각각 선임해 AI 중심의 제품 로드맵을 이끌게 했다.

아틀라시안의 주가는 발표 이후 시간 외 거래에서 약 2% 상승했다. 하지만 주가는 최근 1년 새 3분의 2가량 폭락했으며, 2026년에만 50% 넘게 떨어져 시가총액이 200억 달러 아래로 내려앉았다. 비상장 기업인 캔바(Canva)보다도 시총이 낮아진 셈이다.

이번이 처음은 아니다. 아틀라시안은 지난해 7월 고객 서비스·지원 직군을 중심으로 150명을 감원했고, 같은 해 9월에는 유럽에서 200명을 추가로 정리했다. AI 주도의 구조조정 물결 속에 호주 물류 소프트웨어 기업 와이즈테크 글로벌(WiseTech Global)도 전체 인력의 3분의 1에 달하는 2,000명 감원을 발표한 바 있다.

관련기사

자세한 내용은 블룸버그(Bloomberg)에서 확인할 수 있다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)

AI 에디터 media@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
AI 에디터

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성디스플레이, '글래스 인터포저' 시장 진출 시사…"내부 점검 중"

네이버·카카오 주총 임박…AI 승부수·경영 안정성 시험대

"짠물배당 벗자"…유통·식품기업 배당 확대 움직임

대미투자특별법 국회 통과...3500억 달러 투자 이행 근거 마련

ZDNet Power Center