코오롱 이규호, APEC서 바이오헬스 협력 리더십 강화

이규호 코오롱그룹 부회장이 지난해 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 이어 올해도 국제 협력 무대에서 바이오헬스케어 분야 리더십 강화에 나선다.

코오롱그룹은 이 부회장이 24일 서울신라호텔에서 보건복지부 고위 관계자들과 만나 올해 APEC 기업인자문위원회(ABAC)에서 다룰 보건의료 의제를 공유하고 글로벌 민관 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

이 부회장은 지난해 신설된 ABAC 바이오헬스케어 워킹그룹(BHWG) 의장을 맡아 관련 논의를 이끌어왔다. 이날 그는 지난해 ABAC BHWG 의장으로서 거둔 성과를 설명하고, 각 경제체 민간 보건 전문가들과의 논의 결과를 바탕으로 마련한 ‘더 스마트하고 포용적인 보건의료를 위한 ABAC 로드맵’을 직접 전달했다.

이규호 코오롱 부회장 (사진=코오롱)

이 로드맵은 보건의료를 단순한 비용이 아니라 미래 성장의 원천이자 전략적 투자 대상으로 재정의하고, 데이터·바이오테크·인공지능(AI)을 통한 의료 혁신, 형평성과 접근성을 보장하는 지속가능한 시스템, 위기에도 견딜 수 있는 의료 공급망과 재정 구조, 공공·민간 및 국가 간 협력 확대를 핵심 비전으로 제시했다. 이를 통해 APEC이 세계에서 가장 회복력 있고 공정한 보건 공동체로 발전하기 위한 구체적인 방향도 담았다.

이 부회장은 올해도 ABAC 공동의장으로 활동을 이어가며 각 경제체 경제계 인사들과 다양한 협력 방안을 논의할 예정이다. 특히 올해부터 2년간 한국이 APEC 보건실무그룹(HWG) 의장경제를 맡는 점을 활용해 보건복지 분야 민관 파트너십을 통한 국내 바이오헬스 산업의 글로벌 경쟁력 강화 방안도 모색할 계획이다.

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이 부회장은 또 올해 ABAC에서 중점적으로 논의될 보건의료 분야 5대 주요 의제를 보건복지부 관계자들에게 설명했다. 지난 2월 인도네시아 자카르타에서 열린 ABAC 1차 회의에서 직접 발표한 ‘신체적 이동성 극복을 위한 기술적·정책적 실행 과제’를 비롯해 혁신 의료제품 접근 불평등 해소, 보건 혁신을 위한 데이터·AI 활용 체계 구축 방안 등의 의제가 포함됐다.

코오롱그룹은 글로벌 보건의료 의제 설정에 주도적으로 참여하는 동시에 그룹의 바이오헬스케어 역량 강화에도 속도를 내고 있다. 현재 코오롱은 골관절염 세포유전자치료제 TG-C의 미국 임상 3상 환자 투약을 완료하고, 2027년 미국 식품의약국(FDA) 품목허가 신청을 준비 중이다.