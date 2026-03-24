BBQ, 원가 상승 속 가맹점 지원 강화…"가격 부담 본사가 흡수"

제너시스BBQ 그룹이 원가 상승과 수급 불안이 이어지는 가운데 가맹점 지원 강화에 나섰다.

BBQ는 24일 가맹점주들과 동행위원회를 열고 외식업 환경 변화에 대한 대응 방향과 상생 정책을 공유했다고 밝혔다.

지난 23일 열린 간담회에서는 조류인플루엔자(AI) 영향으로 이어진 육계 가격 상승과 수급 불안 상황이 주요 의제로 다뤄졌다. BBQ는 안정적인 신선육 공급을 위해 구매 전략을 공유하고, 가격 상승분 일부를 본사가 부담해 가맹점 부담을 줄이겠다는 방침을 밝혔다.

(사진=제너시스BBQ)

국제유가 상승에 따른 포장재, 물류비 등 원가 부담 확대 가능성도 설명됐다. 회사는 전반적인 비용 상승 요인을 최대한 흡수해 가맹점 운영 부담을 최소화하는 방향으로 대응하고 있다고 강조했다.

신메뉴 전략과 메뉴 효율화를 위한 ‘인앤아웃’ 정책도 논의됐다. 가맹점주들은 매장 운영 경험을 바탕으로 개선 의견을 제시했고, BBQ는 이를 반영해 메뉴 구성과 마케팅 방향을 조정할 계획이다.

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마케팅 성과 점검과 앱 개선 논의도 이어졌다. BBQ는 지난해 마케팅 성과를 공유하고 실제 매출로 이어지는 전략을 강화하기로 했다. 아울러 가맹점에서 제기된 불편 사항을 반영해 자사 앱 사용자 환경(UI)과 기능을 개선할 예정이다.

BBQ 관계자는 “외부 환경 불확실성이 커질수록 본사의 역할은 가맹점의 안정적 운영 지원”이라며 “현장 의견을 기반으로 상생 구조를 지속 강화해 나가겠다”고 말했다.