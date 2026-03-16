BBQ, 케냐에 중학교 세워…아프리카 교육 지원 확대

제너시스BBQ 그룹이 사회공헌활동 ‘아이러브아프리카’를 통해 케냐에 중학교를 건립했다고 16일 밝혔다.

BBQ에 따르면 이번에 문을 연 학교는 케냐 카지아도 카운티 노레텟 마사이 부족 지역의 ‘노레텟 중학교’다. 지난 2024년 건축을 시작해 올해 1월 완공됐으며, 현재 운영에 들어갔다.

아이러브아프리카는 BBQ가 사단법인 아이러브아프리카와 함께 진행하는 아프리카 지원 사업이다. BBQ는 고객이 주문한 치킨 1마리당 본사와 가맹점이 각각 10원씩 적립하는 매칭펀드 방식으로 기금을 조성해 왔다. 이 기금은 2018년부터 식수, 식량, 의료 지원 등 아프리카 지역 주민 생활환경 개선 사업에 활용되고 있다.

(사진=제너시스BBQ)

노레텟 지역은 초등학교를 졸업한 뒤 추가 교육을 받기 어려운 환경으로 알려졌다. BBQ는 2023년 완공된 노레텟 초등학교 일부 교실을 중학교 교실로 활용해왔지만, 수용 인원이 적고 실험·실습 시설이 부족해 중학교 신설을 추진했다고 설명했다.

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회사 측은 이번 중학교 건립으로 학생들이 보다 안정적인 교육 환경에서 수업을 받을 수 있게 됐고, 실험실과 실습실 등 현지 교육 수요를 반영한 시설도 갖추게 됐다고 밝혔다.

BBQ 관계자는 “아프리카 지역 아동과 청소년의 교육 기회를 넓히기 위해 중학교를 건립했다”며 “앞으로도 국내외에서 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.