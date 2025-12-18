BBQ 이자카야 ‘토리메로’, 점심 식사 메뉴 확대

제너시스BBQ그룹의 일본식 이자카야 브랜드 토리메로가 점심 식사 수요를 겨냥한 신메뉴를 선보였다.

제너시스BBQ그룹은 토리메로에서 식사 메뉴 7종과 저녁용 세트메뉴 5종을 출시하고 운영 시간을 확대했다고 18일 밝혔다. 점심 식사부터 저녁 술자리까지 모두 이용할 수 있도록 메뉴 구성을 넓힌 것이다.

토리메로는 야키토리와 야끼소바 등 소요리 중심의 일본식 닭요리를 주력으로 하는 이자카야 브랜드다. 최근 이자카야 시장이 술 위주의 2차 소비에서 식사를 겸하는 1차 소비로 확장되고, 대규모 회식보다 소규모 모임 중심으로 변화하고 있다는 점을 반영했다.

토리메로 매장 전경. (사진=제너시스BBQ)

신규 식사 메뉴는 로제크림 츠쿠네, 수제 돈카츠, 나폴리탄 파스타, 우삼겹 야끼우동 등 총 7종이다. 이와 함께 나가사키 나베 세트, 스키야끼 나베 세트 등 인기 메뉴와 신메뉴를 묶은 세트메뉴 5종도 선보였다.

관련기사

토리메로는 메뉴 확대와 함께 운영 시간을 조정해 점심 식사 고객과 저녁 주류 고객을 모두 아우르겠다는 계획이다.

제너시스BBQ그룹 관계자는 “이자카야를 찾는 고객의 이용 목적이 다양해지고 있다”며 “시간대와 상황에 따라 식사와 술자리를 모두 즐길 수 있는 브랜드로 운영해 나가겠다”고 말했다.