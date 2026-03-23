BBQ, 콜롬비아 1호점 열어…남미 시장 진출

제너시스BBQ 그룹이 콜롬비아에 1호점을 열고 남미 시장에 진출했다.

BBQ는 콜롬비아 메데진에 남미 첫 매장인 ‘BBQ 프로벤사점’을 오픈했다고 23일 밝혔다. 최근 중미 온두라스에 진출한 데 이어 남미까지 출점 지역을 넓히며 미주 시장 확장에 속도를 내는 모습이다.

매장이 들어선 메데진은 보고타와 함께 콜롬비아를 대표하는 도시로, 제조업과 금융, IT, 서비스 산업이 발달한 지역이다. 회사는 최근 외식·관광 산업이 성장하면서 글로벌 브랜드 진출이 활발한 상권이라고 설명했다.

BBQ 프로벤사점 전경.(사진=제너시스BBQ)

‘BBQ 프로벤사점’은 메데진 엘 포블라도 내 프로벤사 입구 인근에 자리 잡았다. 매장은 복층 구조로 약 300㎡ 규모, 133석을 갖췄다. 프로벤사는 레스토랑, 카페, 바, 부티크숍이 밀집한 지역으로 현지인과 관광객 유입이 많은 곳이라고 BBQ는 밝혔다.

BBQ는 이 매장을 프리미엄 카페형 ‘CDR(Casual Dining Restaurant)’ 모델로 운영한다. 골든후라이드치킨을 비롯해 라이스볼, 샐러드볼, UFO 치킨 등 식사와 외식을 함께 겨냥한 메뉴를 내세웠다.

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회사 측은 향후 현지 소비자 취향을 반영한 플래터 메뉴와 그릴치킨 등 맞춤형 메뉴도 추가할 계획이다. 현지화 전략을 바탕으로 남미 시장에서 K-치킨 경쟁력을 확대하겠다는 구상이다.

BBQ 관계자는 “북중미와 카리브해 권역에서 쌓은 경험을 바탕으로 콜롬비아 메데진 핵심 상권에 남미 1호점을 열었다”며 “콜롬비아를 시작으로 멕시코, 브라질, 아르헨티나 등 중남미 주요 국가로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.