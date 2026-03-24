에스티로더, 스페인 푸이그 인수 협상

에스티로더가 스페인 뷰티 기업 푸이그(Puig Brands) 인수를 위한 협상을 진행 중이라고 밝혔다. 거래가 성사되면 연매출 약 200억 달러(dir 29조 7900억원) 규모의 대형 화장품 기업이 탄생하게 된다.

23일(현지시간) 양사는 구체적인 거래 조건은 공개하지 않았다. 스페인에 본사를 둔 푸이그의 시가총액은 약 90억 유로(약 15조 5604억원) 수준이다.

투자자들의 초기 반응은 냉담했다. 에스티로더 주가는 뉴욕 증시에서 약 8% 하락 마감했다.

에스티로더 제품.(사진=회사 공식 엑스 캡처)

에스티로더 주가는 스테판 드 라 파베리 최고경영자(CEO)의 실적 회복 전략에 대한 기대감으로 지난 1년간 상승해왔다. 다만 최근 회사가 내놓은 실적 전망 상향은 투자자 기대를 충분히 충족시키지 못했다.

드 라 파베리 CEO도 애널리스트들과의 콘퍼런스콜에서 회사가 아직 더 할 일이 남아 있다고 인정했다.

푸이그 역시 최근 큰 변화를 겪고 있다고 외신은 설명했다. 지난해 약 50억 유로(약 8조 6447억원)의 매출을 올린 회사는 최근 새 CEO 선임을 발표했다. 그러나 2024년 기업공개(IPO) 이후 실적 부진이 이어지며 주가가 압박을 받아왔다.

외신은 이번 거래가 성사되면 에스티로더는 라 메르, 디 오디너리 등 약 20여 개 화장품 브랜드에 더해 푸이그가 보유한 바이레도, 샬롯틸버리 같은 브랜드를 포트폴리오에 추가하게 된다고 설명했다.

다만 시장에서는 에스티로더가 현재 실적 회복 작업을 진행 중인 상황에서 추가 브랜드를 효과적으로 통합할 수 있을지에 대한 의문도 제기된다.

드 라 파베리 CEO는 최근 에스티로더 브랜드 유통을 더 빠르게 성장하는 온라인 채널, 특히 아마존 같은 플랫폼으로 옮기는 데 집중해왔다. 에스티로더는 오랫동안 고급 브랜드 이미지 훼손 우려 때문에 아마존을 피해왔지만, 최근에는 전략을 바꾸고 있다. 또 젊은 소비층을 겨냥해 가격대가 더 낮은 제품 판매도 확대하고 있다.

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과거 향수 부문을 총괄했던 드 라 파베리 CEO의 경력을 고려하면, 향수 브랜드를 다수 보유한 푸이그 인수 추진은 향수 수요 강세가 계속될 것이라는 판단이 반영된 것으로 보인다고 외신은 전망했다. 에스티로더 향수 부문은 팬데믹 이후 관련 수요가 늘면서 비교적 좋은 실적을 냈다.

이번 인수는 또 에스티로더가 세계 최대 화장품 기업 로레알과 경쟁하는 데 도움이 될 수 있다는 설명이다. 로레알은 미국 시장에서 에스티로더보다 좋은 성과를 내고 있으며, 세라비 같은 브랜드를 앞세워 팬데믹 이후 피부과학 기반 뷰티 제품 수요 증가에도 더 빨리 대응했다.