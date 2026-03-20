이주호 대표, 고운세상 떠난다…"새 여정 시작"

이주호 고운세상코스메틱 대표가 이달을 끝으로 회사를 떠난다. 2014년 이후 약 10여 년간 회사를 이끌며 20배 성장과 글로벌 브랜드 도약을 이끈 그는 퇴임을 앞두고 구성원과 파트너, 소비자에게 감사의 메시지를 전하며 새로운 여정을 예고했다.

이 대표는 20일 링크드인에 올린 글에서 “이번 달을 마지막으로 고운세상을 떠나 새로운 여정을 시작하게 됐다”고 밝혔다. 그는 2014년 이후 회사를 이끌며 “고운세상은 회사 규모가 20배 이상 성장했고, 닥터지는 국내를 넘어 글로벌 K-더마 브랜드로 자리매김했다”고 평가했다.

이 대표는 이러한 성과의 공을 구성원에게 돌렸다. 그는 “이 모든 성취는 저 한 사람의 힘이 아니라 저와 함께한 고운이들 모두의 열정과 헌신으로 만들어낸 결과”라며 “지난 10여 년 동안 고운세상에서 보낸 시간은 제 인생에서 가장 소중한 배움과 성장의 시간이었다”고 회상했다.

이주호 고운세상코스메틱 대표

특히 조직 문화와 관련해 “33분기 연속 성장이라는 기록과 사내 출산율 2.7명이라는 문화적 성취는 구성원들이 서로를 지키고 신뢰하며 만들어낸 결실”이라고 강조했다.

이어 “‘직원 보호’와 ‘프로텍터십’ 철학이 현실이 될 수 있었던 것은 구성원 덕분”이라고 덧붙였다.

창업자인 안건영 박사에 대한 감사도 언급했다. 이 대표는 “경영 전반을 자율적으로 맡기며 ‘그냥 믿고 해보라’고 했던 말이 제 인생의 전환점이 됐다”면서 “피부과학에 대한 진정성과 사람을 향한 철학이 경영의 기준이 됐다”고 밝혔다.

글로벌 파트너사에 대한 언급도 포함됐다. 그는 스위스 미벨 그룹과의 협력에 대해 “2018년 투자 이후 6년 반 동안의 파트너십이 글로벌 도약의 토대가 됐다”고 평가했다. 이어 최근 인수를 진행한 로레알 그룹에 대해서도 “회사와 팀에 대한 신뢰를 보여준 점이 큰 의미였다”며 “앞으로 로레알과 함께할 고운세상 구성원들을 응원한다”고 격려했다.

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이주호 고운세상코스메틱 대표

이 대표는 소비자들에게 감사 인사를 전하며 “여러분의 신뢰와 애정이 없었다면 오늘의 닥터지는 존재하지 않았을 것이다. 리뷰 하나, 메시지 하나가 더 좋은 제품을 만들게 하는 원동력이었다”고 말했다. 이어 “닥터지는 글로벌 1위 뷰티 기업인 로레알 그룹에 인수된 국내 최초의 스킨케어 브랜드가 됐다”고 덧붙였다.

마지막으로 그는 회사의 지속 성장 가능성에 대해 “고운세상코스메틱은 이미 강력한 성장 DNA를 가진 조직”이라며 “서로를 지키며 함께 성장하는 ‘프로텍터십’ 문화가 회사를 더욱 단단하게 만들 것”이라고 밝혔다. 이어 “어디에 있든 항상 응원하겠다”고 강조했다.