이주호 닥터지 "정면승부 승산없다면 측면 먼저 공략해야"

닥터지는 이주호 대표가 지난 7일 아모리스 역삼에서 열린 제14회 가인지컨퍼런스에서 ‘K-스킨케어 브랜드 닥터지의 성공 노하우와 전략’을 주제로 강연했다고 밝혔다.

가인지컨퍼런스는 중소중견기업 경영자를 위해 각 업계 선두 리더들이 실질적인 경영 사례와 인사이트를 나누는 경영 컨퍼런스다. 이번 컨퍼런스에서는 K-뷰티에 쏠리고 있는 산업계의 관심을 반영해, 글로벌 K-스킨케어 브랜드로 활약 중인 닥터지의 이주호 대표의 강연 세션이 마련됐다. 이주호 대표는 최근 10년간 닥터지의 매출을 약 20배 성장시킨 최고경영자다.

이주호 닥터지 대표 가인지 컨퍼런스 강연

‘닥터지는 어떻게 대한민국 1등 스킨케어 브랜드가 되었나’라는 제목으로 강연에 나선 이주호 대표는 피부과 전용 화장품으로 탄생한 닥터지가 K-뷰티 리더 브랜드로 발돋움한 성공 비결로 가장 먼저 ‘카테고리 선점 전략’을 꼽았다.

이 대표는 “업계의 상식을 뒤집는 새로운 카테고리 선점해야 한다”며 “작더라도 우리 브랜드만이 할 수 있는 공고한 진지를 구축 후, 그곳을 근거지로 삼아 영토를 확장해 나가라”고 조언했다. 또 그는 “닥터지는 백탁 없는 무기자차 선크림 카테고리를 개척한 ‘그린 마일드 업 선 플러스’와 진정 수분 크림 카테고리를 최초 선점한 ‘레드 블레미쉬 클리어 수딩 크림’ 등 소비자들의 불편함을 해결하는 다양한 카테고리를 선점하며 신뢰받는 브랜드로 성장할 수 있었다”고 설명했다.

이 대표는 업계 후발주자의 성공 비결에 대해서도 조언했다. “우리보다 규모가 큰 회사들과 정면승부를 해서는 승산이 없다는 판단이 들면 남들이 하지 않는 영역, 즉 측면을 먼저 공략하라”고 강조했다.

이주호 대표는 “실제 닥터지는 ‘스킨케어는 가을에 팔린다’는 통념을 깬, 한여름에도 끈적이지 않는 크림 행사에 성공하며 대중적 인지도를 확보했다”면서 “시장의 측면과 빈틈을 공략해 우리만의 성을 구축한 결과”라고 밝혔다.

마지막으로 이 대표는 브랜드 정체성의 내재화에 대해 강조했다. “닥터지는 ‘사람들의 피부고민을 해결하기 위해 피부과에서 탄생한 브랜드’라는 철학과 사명을 늘 조직에 내재화하고 있다”며 “브랜드 철학을 실현하기 위해 필요한 피부 교육 관련 교육과 독서 경영 등을 지속적이고 체계적으로 시행하고 있다”고 말했다. 또 “경제적 이윤보다는 초심과 사명으로 브랜드를 운영하고 내재화할 때 브랜드의 지속적인 존재 가치가 발휘될 수 있다”고 강조했다.

이주호 대표가 공유한 경영 전략을 바탕으로 닥터지는 지속성장하며, 칸타코리아 월드패널이 5년 연속 선정한 ‘대한민국 넘버원 스킨케어 브랜드’로 선정됐다. 누적 판매 3천300만 개를 기록한 '블랙 스네일 크림'과 3천만 개 판매를 돌파한 '레드 블레미쉬 클리어 크림'을 중심으로 국내 대표 더모 브랜드로 입지를 확보했다. 최근에는 글로벌 성장 가능성을 인정받아 전세계 최대 뷰티 기업 로레알에 편입되기도 했다.